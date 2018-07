Microsoft выставил в музее прототип первой консоли Xbox в виде массивной алюминиевой буквы «X»

Один из посетителей музея Microsoft Visitor Center в Редмонде обнаружил среди экспонатов первый выставочный прототип игровой консоли Xbox, который Билл Гейтс продемонстрировал публике 18 лет назад в рамках мероприятия GDC 2000.

The original Xbox prototype from Bill Gates’s GDC 2000 keynote is on display at the new Microsoft Visitor Centre.

Absolute unit. Love it. pic.twitter.com/KMxOPNmTTJ

