Microsoft выставил в музее прототип первой консоли Xbox в виде массивной алюминиевой буквы «X»

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Один из посетителей музея Microsoft Visitor Center в Редмонде обнаружил среди экспонатов первый выставочный прототип игровой консоли Xbox, который Билл Гейтс продемонстрировал публике 18 лет назад в рамках мероприятия GDC 2000.

The original Xbox prototype from Bill Gates’s GDC 2000 keynote is on display at the new Microsoft Visitor Centre. Absolute unit. Love it. pic.twitter.com/KMxOPNmTTJ — Graeme Boyd (@AceyBongos) 30 июня 2018 г.

Корпус этой приставки представляет собой выточенную из цельного куска алюминия букву «X», внутри которой размещены все необходимые компоненты. Участники данного проекта отметили, что было собрано всего несколько таких приставок, которые использовались в промо-целях — для демонстрации прессе и партнерам.

Себестоимость такого Xbox составляла порядка $18,000, при этом это был не просто красивый «сувенир», а работоспособная консоль, способная запускать совместимые игры.

Источник: Polygon