Мрачный ужастик с пошаговыми тактическими боями Othercide выйдет летом 2020





Шведско-французская игровая студия Lightbulb Crew и издательство Focus Home Interactive опубликовали новый трейлер и назвали дату выхода своей практически монохромной тактической пошаговой RPG с элементами хоррора и rogue-lite Othercide.

Действие Othercide происходит в мире, в котором человечество почти сметено «олицетворяющими его пороки и преступления» адскими созданиями из кошмарных реальностей. В центре истории — последняя надежда и защита людей в лице так называемых Дочерей, представляющих собой «отголоски души величайшего воина всех времен». Дочери — единственные, кто может дать отпор монстрам, и управляя ими, игрокам предстоит остановить творящееся бесчинство, а заодно — узнать «по ходу пьесы», как и почему чудища появились на свет.

Разработчики обещают сложную тактическую систему, позволяющую в том числе прерывать атаки противников, выстраивать цепочки действий и планировать отложенные события, и не менее сложную систему прокачки и кастомизации героинь, которые при этом будут делиться на разные классы с собственными способностями и стилем боя. Кроме того, известно, что при необходимости одной из подопечных можно будет пожертвовать, чтобы спасти ее соратницу, сделав оную сильнее — однако решаться на этот поступок придется с умом и скрепя сердце, поскольку после гибели вернуть бойцов в строй будет невозможно.

Помимо обычной вражины, в Othercide будут представлены и боссы, победа над каждым из которых будет сулить, в частности, новый фрагмент «глубоко проработанной» истории. Релиз Othercide состоится на PC, PS4 и Xbox One летом 2020-го — у игры уже появилась страница в Steam.

Предыдущие трейлеры Othercide представлены ниже:

Источник: DTF