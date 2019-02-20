На следующей неделе YouTube изменит систему наказания блогеров-нарушителей

Видеохостинг YouTube решил изменить систему наказания блогеров-нарушителей. Обновленные правила вступят в силу 25 февраля 2019 года.

Как известно, в настоящее время YouTube для модерации контента использует политику трех «страйков»: за первое нарушение правил канал получает первый «страйк» и блокировку прямых трансляций на 90 дней; за второй — блокировку канала на две недели; за третий — канал отключается.

Однако начиная со следующей недели за первое нарушение «негодники» будут получать предупреждение: они должны будут удалить спорный контент, но других штрафов предупреждение не предусматривает.

За повторное нарушение за всю историю канала пользователь получит первый «страйк» (штраф: нельзя загружать любой контент в течение недели). Второй «страйк» можно будет получить за нарушение в течение 90 дней после первого: наказание — «заморозка» канала на две недели. Третий «страйк», который пользователь может получить за нарушение правил в течение 90 дней после второго, будет грозить полным отключением канала.

Как можно заметить, если в течение 90 дней после наложения санкций никаких нарушений больше не было, то «страйки», за исключением третьего, обнулятся. На предупреждение, однако, это правило не распространяется.

Помимо этого, YouTube пообещал сделать сообщения о «страйках» более понятными для нарушителей: в них, в частности, будет содержаться информация о том, какое именно правило было нарушено и как можно оспорить наказание.

Источник: VC