На Steam стартовала акция «Весенняя уборка» с заданиями, наградами и 9 играми, в которые можно поиграть бесплатно
Сервис цифровой дистрибуции Steam объявил о начале акции «Весенняя уборка» / Spring Cleaning, которая продлится с 24 по 28 мая 2018 года. В рамках этой акции сервис предлагает «стряхнуть пыль» со своей библиотеки игр и открыть для себя что-то новое, а также сыграть в 9 игр бесплатно на протяжении уикэнда.
Итак, для начала надо выбрать задание или проект, при этом задания появляются ежедневно, а проекты нужно выполнить только один раз. Заработав пять трофеев, можно будет открыть уникальный значок, уровень которого в свою очередь можно повысить, выполняя очередные задания.
В качестве ежедневных заданий предлагается «Скоростная уборка», «Круговорот» и «Расчистка завалов», во время которых надо запустить конкретную игру из своей библиотеки. Проекты выглядят более интересно, к их числу относятся:
- «Ностальгия» — надо сыграть в игру, за которой провели больше 2 часов, но уже давно не запускали.
- «Жду не дождусь» — надо сыграть в игру, приобретённую за последние 6 месяцев.
- «Верный друг» — надо сыграть в игру, рекомендованную другом.
- «Доверенный советник» — надо сыграть в игру, рекомендованную куратором, на которого вы подписаны.
- «Еще один шанс» — надо сыграть в игру, за которой провели менее часа.
- «Хорошо забытое старое» — надо сыграть в первую игру, появившуюся на вашем аккаунте.
Вдобавок, Steam предлагает на протяжении бесплатно сыграть в следующие 9 игр:
- Don’t Starve Together
- Dead by Daylight
- Cities: Skylines
- Tyranny
- Borderlands 2
- Castle Crashers
- Middle-earth: Shadow of Mordor
- Left 4 Dead 2
- Dirt 4
Напомним, что предложение ограничено по времени, так что успейте воспользоваться им до конца текущего уикэнда.
Источник: Steam