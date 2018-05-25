На Steam стартовала акция «Весенняя уборка» с заданиями, наградами и 9 играми, в которые можно поиграть бесплатно

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Сервис цифровой дистрибуции Steam объявил о начале акции «Весенняя уборка» / Spring Cleaning, которая продлится с 24 по 28 мая 2018 года. В рамках этой акции сервис предлагает «стряхнуть пыль» со своей библиотеки игр и открыть для себя что-то новое, а также сыграть в 9 игр бесплатно на протяжении уикэнда.

Итак, для начала надо выбрать задание или проект, при этом задания появляются ежедневно, а проекты нужно выполнить только один раз. Заработав пять трофеев, можно будет открыть уникальный значок, уровень которого в свою очередь можно повысить, выполняя очередные задания.

В качестве ежедневных заданий предлагается «Скоростная уборка», «Круговорот» и «Расчистка завалов», во время которых надо запустить конкретную игру из своей библиотеки. Проекты выглядят более интересно, к их числу относятся:

«Ностальгия» — надо сыграть в игру, за которой провели больше 2 часов, но уже давно не запускали.

«Жду не дождусь» — надо сыграть в игру, приобретённую за последние 6 месяцев.

«Верный друг» — надо сыграть в игру, рекомендованную другом.

«Доверенный советник» — надо сыграть в игру, рекомендованную куратором, на которого вы подписаны.

«Еще один шанс» — надо сыграть в игру, за которой провели менее часа.

«Хорошо забытое старое» — надо сыграть в первую игру, появившуюся на вашем аккаунте.

Вдобавок, Steam предлагает на протяжении бесплатно сыграть в следующие 9 игр:

Напомним, что предложение ограничено по времени, так что успейте воспользоваться им до конца текущего уикэнда.

Источник: Steam