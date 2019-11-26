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«На Xbox нет VR, потому что об этом не просит аудитория»

«На Xbox нет VR, потому что об этом не просит аудитория»

«На Xbox нет VR, потому что об этом не просит аудитория»


В разговоре с изданием Stevivor глава Xbox Фил Спенсер пояснил, почему Microsoft не работает в направлении виртуальной реальности для своих консолей, в то время как Sony активно развивает PlayStation VR.

Разработчик вспомнил свои ранние слова о том, что VR не будет на Xbox, пока «игры под устройства виртуальной реальности не перестанут быть экспериментами и демо-версиями», и признал, что цитата была чрезмерно резкой.

«Мне не очень нравится та моя фраза, потому что я не хочу принижать заслуги людей, работающих над VR-контентом», — указывает Спенсер.

Объясняя, почему в таком случае VR все еще нет на Xbox, глава консольного направления Microsoft заявил, что у пользователей их платформа попросту не ассоциируется с этой технологией.

«Мы отвечаем на запросы нашей аудитории, и о VR никто не просит. Большая часть наших пользователей знает, что если им нужен VR, для этого есть другие места — на PC или еще где-то», — сказал Спенсер.

Реализовать же технологию без запроса со стороны аудитории в Microsoft не хотят, поскольку не уверены в том, что решение впоследствии разойдется «миллионными тиражами», добавил разработчик.

«Здесь мы во многом руководствуемся чисто коммерческим расчетом», — отметил он.

Вместе с тем, Спенсер признал, что когда-нибудь в будущем компания, возможно, все же добавит VR на Xbox, однако в настоящее время они сфокусированы на другом.

Источник: DTF

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