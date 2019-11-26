«На Xbox нет VR, потому что об этом не просит аудитория»

В разговоре с изданием Stevivor глава Xbox Фил Спенсер пояснил, почему Microsoft не работает в направлении виртуальной реальности для своих консолей, в то время как Sony активно развивает PlayStation VR.

Разработчик вспомнил свои ранние слова о том, что VR не будет на Xbox, пока «игры под устройства виртуальной реальности не перестанут быть экспериментами и демо-версиями», и признал, что цитата была чрезмерно резкой.

«Мне не очень нравится та моя фраза, потому что я не хочу принижать заслуги людей, работающих над VR-контентом», — указывает Спенсер.

Объясняя, почему в таком случае VR все еще нет на Xbox, глава консольного направления Microsoft заявил, что у пользователей их платформа попросту не ассоциируется с этой технологией.

«Мы отвечаем на запросы нашей аудитории, и о VR никто не просит. Большая часть наших пользователей знает, что если им нужен VR, для этого есть другие места — на PC или еще где-то», — сказал Спенсер.

Реализовать же технологию без запроса со стороны аудитории в Microsoft не хотят, поскольку не уверены в том, что решение впоследствии разойдется «миллионными тиражами», добавил разработчик.

«Здесь мы во многом руководствуемся чисто коммерческим расчетом», — отметил он.

Вместе с тем, Спенсер признал, что когда-нибудь в будущем компания, возможно, все же добавит VR на Xbox, однако в настоящее время они сфокусированы на другом.

Источник: DTF