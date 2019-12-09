На YouTube вышел фанатский фильм «Спустя полвека поэзии» по вселенной «Ведьмака»





Пока пользователи стрим-сервиса Netflix считают дни до премьеры The Witcher с Генри Кавиллом, польские энтузиасты совместно со студией Bez Klapsa Productions и продюсерской компанией SC Projects выпустили собственный фильм по фэнтезийной вселенной писателя Анджея Сапковского. Фанатская картина под названием «На полвека поэзии позже» (Pół wieku poezji później; Alzura`s Legacy в английской адаптации) имеет продолжительность 1 час и 30 минут (без учета титров) и уже доступна для просмотра на YouTube, причем совершенно бесплатно и с субтитрами на семи языках, включая английский и русский.

Отметим, что действие ленты разворачивается через 25 лет после событий «Владычицы озера», хронологически последней книги цикла о «Ведьмаке». В центре сюжета — не Геральт, Йеннифер и Цири, а ведьмак Ламберт (Мариуш Дрюшек), чудом уцелевший в очередной резне (с существованием ведьмаков люди так и не смирились и продолжили устраивать антиведьмачьи погромы), рыжеволосая волшебница Трисс (Магдалена Ружаньска), изрядно постаревший бард Лютик (занятно, что его роль исполнил Збигнев Замаховский, сыгравший этого же персонажа в польском телесериале 2001 года) и его сын Джулиан (Марчин Буболка), которые отправляются на поиски колдуньи Орнеллы (Камила Каминска), похитившей книгу заклинаний «Альманах Альзура».

Средства на производство Pół wieku poezji później были собраны поклонниками ведьмачьей вселенной при помощи краудфандинга. Поначалу авторы планировали выпустить короткометражку, однако в процессе работы «вошли во вкус» и решили снять полнометражную картину. Девиз ленты — «от фанатов для фанатов, от всего сердца и с профессиональным подходом».

«В нашем фильме мы хотели в полной мере отразить дух вселенной «Саги о Ведьмаке» — в том числе с помощью музыки, диалогов, настоящих средневековых декораций, костюмов ручной работы, а также брони и оружия, созданных ремесленниками, [профессионально] занимающимися исторической реконструкцией», — из описания проекта на Facebook.



Отдельно польские энтузиасты-киноделы предупреждают, что не связаны ни с Сапковским, ни с Netflix, ни с разработчиками серии популярных компьютерных игр по мотивам «Ведьмака». Их проект — полностью некоммерческий, никто из его участников не получили прибыли, только ценный опыт и удовольствие, а также возможность засвидетельствовать свое почтение польскому писателю и его произведениям.

Источник: DTF