На YouTube вышла фанатская короткометражка «Кеноби» по «Звездным войнам»

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Пока Disney только планирует съемки сериала про Оби-Вана Кеноби, американский актер Джейми Коста на своем YouTube-канале опубликовал фанатский короткометражный фильм, посвященный знаменитому джедаю, — в котором сам же сыграл главную роль и который сам же спродюссировал. Авторы называют свою работу любовным письмом «Звездным войнам».

Действие ленты разворачивается на планете Татуин между событиями третьего и четвертого эпизодов. Оби-Ван находится в изгнании и присматривает за приемной семьей маленького Люка Скайуокера. Однажды их обнаруживает имперский отряд, и джедаю приходится снова взяться за световой меч.

«Кеноби» снимали на средства, собранные во время кампании на Indiegogo — беккеры вложили в производство $25,6 тыс. Поставил короткометражку Джейсон Саттерлунд — режиссер фанатских фильмов по «Звездным войнам» и Splinter Cell. Примечательно, что Джейми Коста также не впервые работать над любительским проектом по вселенной Джорджа Лукаса — в 2016-м он выпустил небольшой фильм о Хане Соло, в котором тоже сыграл главную роль.

Напоследок отметим, что зрители в целом остались довольны «Кеноби»: на момент написания заметки короткометражка собрала 600 тысяч просмотров, 46 тысяч лайков и менее тысячи дизлайков.

Источник: DTF