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На YouTube вышла фанатская короткометражка «Кеноби» по «Звездным войнам»

На YouTube вышла фанатская короткометражка «Кеноби» по «Звездным войнам»

На YouTube вышла фанатская короткометражка «Кеноби» по «Звездным войнам»


Пока Disney только планирует съемки сериала про Оби-Вана Кеноби, американский актер Джейми Коста на своем YouTube-канале опубликовал фанатский короткометражный фильм, посвященный знаменитому джедаю, — в котором сам же сыграл главную роль и который сам же спродюссировал. Авторы называют свою работу любовным письмом «Звездным войнам».

Действие ленты разворачивается на планете Татуин между событиями третьего и четвертого эпизодов. Оби-Ван находится в изгнании и присматривает за приемной семьей маленького Люка Скайуокера. Однажды их обнаруживает имперский отряд, и джедаю приходится снова взяться за световой меч.

«Кеноби» снимали на средства, собранные во время кампании на Indiegogo — беккеры вложили в производство $25,6 тыс. Поставил короткометражку Джейсон Саттерлунд — режиссер фанатских фильмов по «Звездным войнам» и Splinter Cell.

Примечательно, что Джейми Коста также не впервые работать над любительским проектом по вселенной Джорджа Лукаса — в 2016-м он выпустил небольшой фильм о Хане Соло, в котором тоже сыграл главную роль.

Напоследок отметим, что зрители в целом остались довольны «Кеноби»: на момент написания заметки короткометражка собрала 600 тысяч просмотров, 46 тысяч лайков и менее тысячи дизлайков.

Источник: DTF

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