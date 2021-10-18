NASA запустило «Люси» — 12-летнюю миссию для изучения троянских астероидов Юпитера

NASA запустило межпланетную станцию Lucy («Люси»), которая займется (в основном) изучением троянских астероидов Юпитера. В космос аппарат успешно вывела ракета ракета-носитель Atlas V 40, которая была успешно запущена 16 октября 2021 года в 12:34 по киевскому времени со стартовой площадки SLC-41 на мысе Канаверал. Запуск транслировали на сайте NASA.

Станция «Люси» разрабатывалась в рамках программы Discovery с 2017 года и получила свое название в честь найденного в Африке уникального скелета женской особи австралопитека. Общая масса аппарата — 1550 кг. Он оснащен двумя огромными 7,3-метровыми круглыми солнечными батареями, двухметровой антенной и комплектом из четырех научных инструментов. В частности, в арсенале «Люси» — две камеры (мультиспектральная и высокого разрешения) и два спектрометра (инфракрасный и термоэмиссионный). Также на борту станции — памятная табличка с посланиями от различных деятелей культуры и науки и схема, показывающая положение планет на момент запуска станции. Вот она:

Главная цель миссии — изучение троянских астероидов Юпитера с пролетной траектории. Так астрономы называют объекты, которые сопровождают крупный спутник или планету и находятся в особых устойчивых точках орбиты (в окрестностях точек Лагранжа L 4 и L 5 ). Они встречаются у многих планет Солнечной системы, но у Юпитера их больше всего — более семи тысяч. Гипотетически эти «окаменелости формирования планет» могут содержать водяной лед, органические вещества и материал древнего газопылевого диска, из которого около 4,5 миллиарда лет назад образовались планеты Солнечной системы. Планетологи рассчитывают получить в ходе миссии ценные научные данные, которые помогут им лучше понять процессы, происходившие в ранней Солнечной системе.

За 12 лет своего путешествия «Люси» пролетит мимо восьми различных астероидов. В ближайшие три года станция совершит два гравитационных маневра у Земли, а затем отправится к своим целям. Первая цель — астероид Главного пояса (52246) Дональдджохансон, мимо которого станция пролетит 20 апреля 2025 года. Затем «Люси» возьмется за изучение объектов вблизи точки L 4 в системе Солнце-Юпитер: 12 августа 2027 года она пролетит мимо двойного троянца (3548) Эврибат, 15 сентября 2027 года — (15094) Полимелы, 18 апреля 2028 года — мимо (11351) Левкуса, а 11 ноября 2028 года — мимо астероида (21900) Орус. Затем аппарат совершит еще один гравитационный маневр у Земли и направится к точке L 5 в системе Солнце — Юпитер, где 2 марта 2033 года пролетит мимо двойного троянца (617) Патрокл и Менотий.

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До конца 2021 года NASA запустит еще две важные миссии. 23 ноября на ракете SpaceX Falcon 9 отправят ударный зонд DART, который в 2022 году должен врезаться в спутник астероида (65803) Дидим. Цель проекта — проверка защиты Земли от опасных астероидов путем контролируемого столкновения с ними космического аппарата для корректировки его орбиты. На 18 декабря запланирован запуск 10-миллиардного телескопа нового поколения «Джеймс Уэбб» (на днях его доставили на космодром Куру).