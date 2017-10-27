Национальный архив США выложил в открытый доступ более 2,8 тыс. документов об убийстве Кеннеди

Как и было обещано, вчера, 26 октября, в США рассекретили архивную документацию об убийстве Джона Кеннеди, правда, только часть, а не всю.

Убийство Кеннеди как событие, имевшее колоссальное историческое значение и при этом оставившее много загадок, часто фигурировало в литературе, кино и музыке. Большинство наверняка видели «11.22.63», американский мини-сериал с Джеймсом Франко в главной роли, снятый по мотивам одноименного научно-фантастического романа американского писателя Стивена Кинга.

Всего в публичный доступ выложены более 2800 документов (если быть точным, 2891 документ), ознакомиться с ними можно на сайте Национального управления архивов и документации (National Archives and Records Administration, NARA).

В соответствующем пресс-релизе на сайте NARA сказано, что по просьбе ряда ведомств президент США Дональд Трамп решил пока не публиковать часть архива с информацией, которая может нанести непоправимый ущерб национальной безопасности. Эту часть, оставшуюся засекреченной, подвергнут тщательному изучению, после чего будет принято окончательное решение о ее публикации. Ожидается, что ее опубликуют 28 апреля 2018 года. Сколько конкретно документов осталось не уточняется, но ранее сообщалось, что в архив состоит из примерно 10 тыс. документов.

Отметим, что в этом году истекает 25-летний срок секретности архива документов об убийстве Кеннеди. Спецслужбы предлагали Трампу отложить публикацию архива еще на 25 лет, но Трамп отказался продлевать срок секретности для этих документов. Около 3,8 тыс. документов рассекретили еще в июле.

Одновременно NARA опубликовал рассекреченные электронные записи Совета по пересмотру материалов убийства (ARRB), включая 52 387 писем и 16 627 файлов.

Источник: NARA