Немецкие ученые практически завершили разработку самолетного электродвигателя со сверхпроводящими компонентами

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Самолетный электродвигатель со сверхпроводящими компонентами уже не фантастика. Немецкие инженеры создают двигатель мощностью в миллион ватт и обещают испытать его уже через полгода. Об этом сообщает издание Aviation Week.

Разработка носит название ASuMED, что расшифровывается как Advanced superconducting motor experimental demonstrator. Система проектируется компанией Oswald Elektromotoren.

Как утверждается, в основе решения лежит синхронный двигатель, в котором крутящий момент создается за счет взаимодействия магнитных полей, создаваемых в роторе и статоре. При этом в роторе размещены сверхпроводящие цепи, которые создают более мощное магнитное поле, чем современные постоянные магниты из редкоземельных металлов. В статоре, в свою очередь, находятся сверхпроводящие катушки.

Новый двигатель работает при температуре -250 °C. Статор охлаждается жидким водородом, а ротор – путем испарения гелия.

Ожидается, что после завершения работ двигатель будет иметь мощность в один мегаватт и массу 50 килограммов. Таким образом, его удельная мощность будет равна 20 киловатт на килограмм, что многократно превышает характеристики любых существующих решений. КПД устройства составит 99,9% при тепловых потерях в 1%, а скорость вращения ротора – 6000 оборотов в минуту.

Инженеры подчеркивают, что мегаваттный двигатель – демонстрационная модель. Характеристики коммерческого продукта будут зависеть от конструкции самолета. Так, классическая компоновка потребует нескольких больших двигателей мощностью от 10 МВт, а вариант с распределенной тягой – множества малых с меньшей мощностью.

В настоящее время усилия разработчиков сосредоточены на совершенствовании ротора, статора, систем охлаждения (к слову, один только ротор будет излучать тепла на 150 Вт) и разработке отказоустойчивой системы управления питанием.

Планируется, что заводские испытания готового изделия начнутся уже в феврале 2020 года и продлятся два месяца, после чего разработку возьмут на апробацию партнеры Oswald Elektromotoren в лице Airbus, Siemens и Rolls-Royce.

Источник: Aviation Week