Netflix объявил четверку актеров, которые сыграют Аанга, Катару, Сокку и Зуко в будущем сериале Avatar: The Last Airbender / «Повелитель стихий»

Еще в 2018 году стриминговый сервис Netflix анонсировал игровой сериал по мотивам франшизы Avatar: The Last Airbender / «Повелитель стихий» однако только сейчас дело сдвинулось с мертвой точки. Шоураннеры проекта наконец закончили кастинг и определились с исполнителями главных ролей.

Итак, последнего мага воздуха Аанга сыграет Гордон Кормье («Противостояние»), Киавентиио Тарбелл («Энн из Зелёных мезонинов») выбрана на роль Катары, ее брата Сокку воплотит на экране Ян Оусли («13 причин почему»), ну а злодея Зуко сыграет Даллас Лью («Шан-Чи и легенда десяти колец»).

Water. Fire. Air. Boomerang. Introducing the first of the cast of Avatar: The Last Airbender. pic.twitter.com/XC7Zyk7rCF — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 12, 2021

Шоураннерами проекта изначально назначили Майкла Данте Димартино и Брайана Кониецко, которые совместно работали над мультсериалами Avatar: The Last Airbender (2005–2008) и The Legend of Korra (2012–2014), а также полнометражным фильмом Avatar: The Last Airbender / «Повелитель стихий» (2010). Однако в прошлом году оба автора покинули новый проект из-за творческих разногласий с Netflix.

Новым шоураннером назначили Альберта Кима, который работал над сериалами «Сонная лощина» и «Никита». Съемки сериала должны стартовать в Ванкувере (Канада) в ноябре 2021 года и закончиться в мае 2022 года, если пандемия коронавируса не внесет свои коррективы. Дата премьеры сериала Avatar: The Last Airbender на Netflix пока не называется, но с учетом текущего расписания вряд ли он выйдет раньше 2023 года.

Источник: The Verge