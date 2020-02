Netflix рассказал о блокировках контента по требованию властей разных стран

Стриминговая платформа Netflix впервые опубликовала информацию о том, какие фильмы и шоу ей пришлось удалить из каталога в разных странах мира по требованию местных властей. Информация об этом была представлена в рамках доклада о влиянии сервиса на окружающую среду и общество. C 2020 года Netflix будет выпускать подобные отчеты ежегодно, передает Variety.

Фильмы и сериалы, которые Netflix убрал из своей библиотеки в разных странах по запросу местных властей с момента запуска сервиса потокового вещания (то есть с 2007 года):

2015 год: «Мост» (The Bridge) — документальный фильм о попытках самоубийства на мосту через пролив Золотые Ворота в Сан-Франциско. Исключен из каталога в Новой Зеландии, чиновники которой посчитали данное кино «нежелательным».

2017 год: «Ночь живых мертвецов» — зомби-фильм Джорджа Ромеро. Запрещен в Германии и потому исключен в этой стране из библиотеки Netflix. По мнению немецких чиновников, картина может негативно влиять на молодежь.

2017 год: «Цельнометаллическая оболочка» — недоступен по требованию властей во Вьетнаме.

2018 год: телевизионное шоу Cooking on High, документальный фильм The Legend of 420 и комедийный сериал Disjointed убрали из каталога сервиса в Сингапуре, властям которого не понравилось то, что в данных проектах так или иначе затронуто выращивание и различное использование марихуаны.

2019 год: «Последнее искушение Христа» — затрагивающий щепетильные для церкви темы фильм Мартина Скорсезе с Уиллемом Дефо в роли Иисуса Христа. Запрещен в Сингапуре и потому исключен в этой стране из библиотеки Netflix.

2019 год: один из эпизодов комедийного ток-шоу Patriot Act with Hasan Minhaj, в котором шла речь о причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле наследного саудитского принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, был убран из библиотеки Netflix в Саудовской Аравии по требованию официального Эр-Рияда.

2020 год: The Last Hangover — бразильская сатирическая комедия на религиозную тему от группы Porta dos Fundos, рассказывающая о том, как ученики Иисуса ищут своего учителя, пропавшего после бурной вечеринки «Тайная вечеря», исключена из каталога в Сингапуре.

Любопытно, что в самом Netflix к требованиям властей касательно блокировки контента относятся, скажем так, неоднозначно.

С одной стороны, компания иногда пытается отстаивать право на показ тех или иных фильмов и сериалов, например, в начале этого года бразильский суд обязал платформу снять с показа The First Temptation of Christ — сатирическую религиозную комедию от Porta dos Fundos, в которой Иисус изображен геем, однако сервис подал апелляцию в Верховный суд Бразилии и добился отмены запрета. С другой, когда власти Саудовской Аравии запретили вышеупомянутый эпизод Patriot Act with Hasan Minhaj, то глава Netflix Рид Хэйстингс указал, что его компания «не сожалеет о необходимости выполнить это распоряжение», поскольку «сервис не занимается новостным бизнесом и попытками повлиять на что-либо конфронтативными заявлениями, а просто развлекает пользователей». Впрочем, здесь следует отметить, что впоследствии слова своего босса попытался сгладить руководитель контент-подразделения Netflix Тед Сарандос, заявивший, что Хэйстингс просто не так выразился.

«Я думаю, что любое творческое самовыражение уже является попыткой на что-либо повлиять путем высказывания своего противоположного мнения. Существует множество великих фильмов, изменивших ход истории», — отметил топ-менеджер по контенту.

Сарандос добавил, что Netflix согласился убрать эпизод Patriot Act with Hasan Minhaj, поскольку сервис не занимается «горячими новостями» (breaking news), а Patriot Act with Hasan Minhaj — это ток-шоу, а не новостная передача. В дополнение к этому топ-менеджер подчеркнул, что Netflix является глобальной компанией, а потому она вынуждена соблюдать различные стандарты, законы и правила.

Источник: DTF