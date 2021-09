Стриминговый сервис Netflix продолжает экспериментировать с интерактивным форматом и после проектов Black Mirror: Bandersnatch и You vs Wild решил обратить внимание на жанр фильмов ужасов. При этом новый хоррор под названием Escape the Undertaker / «Сбежать от Гробовщика» понравится не только любителям ужастиков, но и фанатам рестлинга, ведь все роли в этом проекте исполняют профессиональные рестлеры.

По сюжету трое молодых бойцов (их роль играют члены команды The New Day с никами Big E, Xavier Woods и Kofi Kingston) попадают в жуткий дом Гробовщика (The Undertaker), чтобы получить от него некую мистическую силу. Однако хозяин дома (кстати, тоже весьма популярный в мире WWE рестлер) не настроен так просто отдавать свое сокровища и подвергает своих гостей жутким испытаниям.

В ключевые моменты зрителям шоу предложат на выбор несколько вариантов дальнейшего развития событий, соответственно, итоговое развитие и концовка рассказа будут зависеть от сделанного выбора.

Премьера интерактивного фильма Escape the Undertaker / «Сбежать от Гробовщика» состоится 5 октября 2021 года в стриминговом сервисе Netflix.

Источник: Netflix