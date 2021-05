Netflix утвердил сиквел детективного экшена «Энола Холмс 2», Генри Кавилл и Милли Бобби Браун вернутся к своим ролям

Если вам понравился прошлогодний детективный семейный фильм фильм «Энола Холмс» / Enola Holmes, в котором главным персонажем выступает младшая сестра всемирно известного сыщика, то вы наверняка обрадуетесь скорому продолжению истории любимых героев.

Стриминговый сервис Netflix официально подтвердил начало работы над сиквелом с рабочим названием «Энола Холмс 2», сообщив самую главную новость — вся креативная команда первого фильма вернется в проект. А это значит, что роль Шерлока Холмса снова сыграет Генри Кавилл («Супермен», «Ведьмак»), его взбалмошную сестру опять воплотит на экране Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), а сценарием и режиссурой займутся те же Джек Торн («Отбросы») и Гарри Брэдбир («Дрянь») соответственно.

The sequel is afoot!

The adventure continues as Millie Bobby Brown & Henry Cavill return to the world of ENOLA HOLMES, reteaming with director Harry Bradbeer & writer Jack Thorne on a second film based on Nancy Springer’s book series about Sherlock Holmes’ brilliant sister. 🔎 pic.twitter.com/7tsr1fbej2

— NetflixFilm (@NetflixFilm) May 13, 2021