Netflix заказал у Rovio анимационный сериал Angry Birds: Summer Madness о птицах-тинейджерах, премьера назначена на 2021 год

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Франшиза Angry Birds давно преодолела пик своей популярности, однако это не мешает создателям «злых птичек» зарабатывать на всё новых проектах по яркой детской вселенной. В этот раз Рэд, Бомб, Чак, Стелла и другие герои появятся на стриминговом сервисе Netflix в рамках многосерийного проекта Angry Birds: Summer Madness / «Angry Birds: Летнее безумие».

Интересно, что в анимационном сериале уже знакомые нам по играм и мультфильмам герои предстанут перед нами в возрасте тинейджеров. События развернутся в летнем лагере Camp Splinterwood, который возглавляет Могучий Орёл. Создатели даже опубликовали первое изображение проекта, которое позволяет оценить внешний вид главных героев в подростковом возрасте.

Премьера анимационного сериала Angry Birds: Summer Madness / «Angry Birds: Летнее безумие» на Netflix запланирована на 2021 год, авторы собираются снять сразу 40 эпизодов длительностью порядка 10 минут каждый.

Напомним, что после серии мобильных игр от Rovio «злые птички» вышли на большие экраны в полнометражных мультфильмах The Angry Birds Movie (2016) и The Angry Birds Movie 2 (2019). На Netflix также можно найти три сезона короткометражных мультфильмов Angry Birds в составе более 30 серий.

Источник: Polygon