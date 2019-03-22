Нью-Йоркская полиция автоматизировала процесс поиска схожих деталей между разными преступлениями

Полицейское управление Нью-Йорка взяло на вооружение алгоритм Patternizr, который анализирует рапорты сотрудников в поисках связей и общих черт между различными случаями краж и грабежей. Как сообщает Fast Company, система, разработанная силами самого департамента, помогает выявлять преступления, которые совершил один и тот же человек.

Сейчас Patternizr анализирует по 600 преступлений в неделю. Алгоритм сравнивает новые случаи с предыдущими и выявляет сходство по таким параметрам, как расстояние между местами правонарушений, время суток, физические характеристики подозреваемого, способ совершения преступления и конечный результат (какие вещи украл преступник). Программа сама обрабатывает неструктурированные текстовые описания происшествий в поисках нужной ей информации и, по сути, превращает процесс поиска закономерностей в нажатие одной кнопки.

В полиции отмечают, что до сих пор работу алгоритма выполняли люди — специально обученные аналитики. Однако у них не было ни доступа к десяткам тысяч рапортов с разных участков, ни возможности быстро их обработать, плюс не факт, что, изучив огромное множество протоколов, они бы заметили связь. В то же время, не стоит думать, что новоявленные алгоритмы призваны заменить следователей: в Нью-Йоркской полиции подчеркивают, что все обнаруженные системой паттерны тщательно анализируются полицейскими и лишь после этого принимаются во внимание.

Как утверждается, Patternizr уже помог раскрыть ряд преступлений. Так, в одном случае злоумышленника, который обокрал магазин, угрожая продавцу шприцем, алгоритм опознал по почерку: система обнаружила описание похожего случая в рапорте из отдаленного района. В другом случае Patternizr помог найти воришку, который присваивал вещи из шкафчиков в спортзалах.

«Чем легче нам выявлять закономерности между преступлениями, тем быстрее мы можем идентифицировать и задерживать преступников, — объясняет помощник комиссара полиции Нью-Йорка по анализу данных Эван Левайн. — Когда следователь обнаруживает, что правонарушения связаны, он может сопоставить между собой улики по этим делам и существенно продвинуться в расследовании».

Отдельно в полиции указывают, что во избежание обвинений в дискриминации Patternizr не берет в расчет расу или пол подозреваемых. Кроме того, в алгоритм заложена сетка районов, которая не соотносится с кварталами, заселенными теми или иными этническими меньшинствами.

Источник: hightech.plus