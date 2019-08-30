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Основанная на реальных событиях приключенческая картина The Aeronauts обзавелась трейлером

Основанная на реальных событиях приключенческая картина The Aeronauts обзавелась трейлером

Основанная на реальных событиях приключенческая картина The Aeronauts обзавелась трейлером


Стриминговый сервис Amazon Prime опубликовал дебютный трейлер приключенческого фильма The Aeronauts, основанного на реальных событиях.

Как сообщается, действие картины разворачивается в 1862 году, в центре сюжета — британский ученый-метеоролог Джеймс Глейшер и пилот воздушного шара Амелия Рин, которые объединяют усилия, чтобы подняться выше всех и провести уникальные исследования погодных явлений. Однако за облаками им предстоит пережить тяжелые испытания…

Отметим, что в реальности напарником Джеймса Глейшера был Генри Коксвилл, однако создатели фильма ради должной драматургии придумали Амелию Рин — ее образ основан на женщинах-аэронавтах Софи Бланшар и Маргарет Грэм, а также на летчице Амелии Эрхарт.

Главные роли в ленте исполнили Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс, которые уже играли вместе во «Вселенной Стивена Хокинга». Режиссером и продюсером картины выступил Том Харпер, работавший над сериалом «Острые козырьки», а сценарий написал Джек Торн.

Фильм выйдет на Amazon Prime 20 декабря. Также его покажут в кинотеатрах, причем на больших экранах в США картину можно будет посмотреть уже с 6 декабря.

Источник: DTF

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