Основанная на реальных событиях приключенческая картина The Aeronauts обзавелась трейлером

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Стриминговый сервис Amazon Prime опубликовал дебютный трейлер приключенческого фильма The Aeronauts, основанного на реальных событиях.

Как сообщается, действие картины разворачивается в 1862 году, в центре сюжета — британский ученый-метеоролог Джеймс Глейшер и пилот воздушного шара Амелия Рин, которые объединяют усилия, чтобы подняться выше всех и провести уникальные исследования погодных явлений. Однако за облаками им предстоит пережить тяжелые испытания…

Отметим, что в реальности напарником Джеймса Глейшера был Генри Коксвилл, однако создатели фильма ради должной драматургии придумали Амелию Рин — ее образ основан на женщинах-аэронавтах Софи Бланшар и Маргарет Грэм, а также на летчице Амелии Эрхарт.

Главные роли в ленте исполнили Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс, которые уже играли вместе во «Вселенной Стивена Хокинга». Режиссером и продюсером картины выступил Том Харпер, работавший над сериалом «Острые козырьки», а сценарий написал Джек Торн.

Фильм выйдет на Amazon Prime 20 декабря. Также его покажут в кинотеатрах, причем на больших экранах в США картину можно будет посмотреть уже с 6 декабря.

Источник: DTF