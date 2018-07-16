«Осторожно, падающие iPhone!»: один смартфон Apple перенес падение с самой высокой цепочной карусели, а второй – с самолета

Истории из жизни, в которых самые обычные модели смартфонов (не «бронефоны») демонстрируют невероятную устойчивость к повреждениям при тех или иных условиях, не так уж и редки. Чаще всего в подобного рода рассказах фигурируют смартфоны Apple. Только в прошлом месяце мы рассказывали о смартфоне iPhone X, который после двух недель на дне реки вернулся к хозяйке в полностью рабочем состоянии. Теперь же стало известно о еще двух подобных случаях, в обоих фигурируют iPhone, выдержавшие падения с рекордной высоты.

Первый случай произошел в Орландо. Владелица iPhone 7 Plus решила заснять на камеру смартфона свою поездку с другом на цепочной карусели StarFlye, которая является самой высокой в мире. Вращающаяся часть этой карусели поднимается до высоты 137 метров, что соответствует высоте 49-ти этажного дома. В какой-то момент девушка случайно выпустила смартфон из рук, который в тот момент записывал видео посредством фронтальной камеры. Как видно, съемка не прервалась даже после того, как смартфон упал на землю. Сообщается, что смартфон даже не был одет в защитный чехол.

Второй случай произошел в Огайо. О нем рассказала служба новостей телеканала WHO-TV.

3 июля Сарвиндер Наберхаус вместо со своей подругой Донной Джонсон решили прокатится на биплане. Находясь на высоте около 305 метров Сарвиндер выпустила свой iPhone (модель не уточняется). Приземлившись, девушка со второй попытки смогла установить местоположение своего смартфона на карте с помощью функции Find My iPhone, а затем ей удалось отыскать смартфон в высокой траве, просто позвонив на номер с телефона подруги. Сообщается, что смартфон не просто сохранил работоспособность, но и пережил падение «без единой царапины».

Хорошо, что эти iPhone упали просто на землю, а не на чью-то голову. В противном случае все могло закончиться куда печальнее.

Источник: PhoneArena