Первые межпланетные кубсаты завершили свою миссию, перестав выходить на связь

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Миссия Mars Cube One, в рамках которой были запущены первые в истории межпланетные спутники-кубсаты, успешно проверившие возможность построения межпланетной системы связи, завершена, поскольку аппараты перестали выходить на связь. Об этом сообщается на сайте миссии.

Отметим, что проект Mars Cube One (или MarCO) — дополнительная часть научной программы миссии InSight, которая была запущена в космос 5 мая 2018 года. Цель проекта заключалась в том, чтобы проверить выживаемость аппаратов типа CubeSat в глубоком космосе и изучить возможности построения межпланетной системы связи на их основе.

В рамках MarCO к Марсу отправились два идентичных спутника-кубсата MarCO-A и MarCO-B (имеющие неофициальные названия «EVE» и «WALL-E») формата 6U (36,6×24,3×11,8 сантиметров), оснащенные солнечными панелями, литий-ионными аккумуляторами, приемной и передающей антеннами, двумя цветными камерами с широкоугольным и узкоугольным объективами, а также системой контроля ориентации, использующей двигательную установку, работающую на сжатом газе. Аппараты весят около 14 кг каждый. На их разработку и производство NASA затратило примерно $18,5 млн.

26 ноября 2018 года спутники пролетели мимо Марса и успешно выполнили свою задачу по передаче данных на Землю от станции InSight во время ее высадки на поверхность Красной планеты.

Кроме того, в ходе сближения с Марсом один из кубсатов при помощи своей камеры сделал несколько его фотографий.

Последний раз WALL-E выходил на связь с Землей 29 декабря 2018 года, EVE — 4 января 2019 года. Согласно расчетам, первый кубсат в настоящее время находится на расстоянии более 1,6 миллионов километров от Марса, второй — на расстоянии свыше 3,2 миллионов километров.

Предположительно, радиомолчание кубсатов связано со все более возрастающей сложностью нацеливания антенн на Землю из-за слабой двигательной установки, а также со все меньшим количеством поступающего на солнечные батареи света по мере удаления от Солнца.

Команда MarCO будет продолжать попытки связаться со спутниками до лета 2019 года, однако исследователи подчеркивают, что вероятность успеха очень мала.

«Похоже, что отважные близнецы достигли своих предельных возможностей. Уже прошло больше месяца с того момента, как инженеры NASA в последний раз получили сигнал от микроспутников MarCO, — отметили в космическом ведомстве. — На данный момент специалисты, задействованные в миссии Mars InSight, считают маловероятным возобновление связи с этими аппаратами».

По словам ведущего инженера Лаборатории реактивного движения Энди Клеша, миссия MarCO полностью достигла поставленных целей.

Источник: N+1