Первый трейлер фантастического фильма Chaos Walking / «Поступь хаоса» с Томом Холландом и Дейзи Ридли (премьера 22 января 2021 года)

Студия Lionsgate опубликовала первый трейлер фантастического фильма Chaos Walking / «Поступь хаоса», который отличается наличием литературной основы, впечатляющим актерским составом и талантливым режиссером.

Фильм является экранизацией первой книги трилогии «Chaos Walking» Патрика Несса под названием «The Knife of Never Letting Go» (2008). Если фильм окажется удачным с финансовой точки зрения, то мы наверняка увидим экранизации двух последующих книг «The Ask and the Answer» (2009) и «Monsters of Men» (2010).

По сюжету, в недалеком будущем главная героиня Виола (Дейзи Ридли) попадает на загадочную планету, где все женщины исчезли, а мужчины не способны скрыть свои мысли от окружающих из-за загадочного Шума (Noise). По счастливой случайности первым Виолу встрачает Тодд Хьюитт (Том Холланд), который пытается защитить девушку от жестокой действительности. Помимо Дейзи Ридли («Звездные Войны») и Тома Холланда («Человек-Паук») в фильме можно увидеть Мадса Миккельсена («Ганнибал»), Ника Джонаса («Мидуэй»), Дэвида Ойелоуо («Парадокс Кловерфилда»), Синтию Эриво («Чужак») и других.

Режиссером выступил Даг Лайман, приложивший руки ко всем фильмам о шпионе Джейсоне Борне, а также снявший картины «Мистер и миссис Смит» (2005), «Грань будущего» (2014) и «Сделано в Америке» (2017). Премьера фильма Chaos Walking / «Поступь хаоса» назначена на 22 января 2021 года.

