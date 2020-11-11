Первый трейлер фантастической комедии Superintelligence / «Суперинтеллект» о том, как ИИ хочет уничтожить человечество

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Короткое описание сюжета этого фильма («ИИ хочет убить человечество») вполне подходит любой части «Терминатора», однако стоит взглянуть на исполнительницу главной роли (Мелисса Маккарти), как становится понятно, что перед нами комедия.

Итак, по сюжету Superintelligence / «Суперинтеллект» с вполне обычной женщиной Кэрол Питерс (Мелисса Маккарти) неожиданно начинает общаться компьютерная и умная бытовая техника. Как оказалось, это не розыгрыш или нервный срыв, а первый в мире суперинтеллект, который решил понаблюдать за попытками Кэрол помириться с бывшим (Каннавале), чтобы лучше понять человеческую природу. При этом суперИИ движет не обычное любопытство — таким образом он решает узнать, стоит ли человечество оставить в живых или следует уничтожить.





Сценарий фильма Superintelligence / «Суперинтеллект» написал Стив Мэллори («Большой Босс»), режиссером выступил муж исполнительницы главной роли Бен Фальконе («Тэмми»). Помимо Мелиссы Маккарти в фильме снялись Бобби Каннавале («Человек-муравей»), Каран Сони («Дэдпул»), Брайан Тайри Генри («Джокер»), Джин Смарт («Аудитор») и Джеймс Корден. Премьера картины запланирована на 26 ноября 2020 года.

Источник: IMDb