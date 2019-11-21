Pirelli разработала умные шины с поддержкой 5G. Они способны сообщить водителю, что дорога — мокрая
Будущее транспорта связано с подключенностью, когда все элементы, от светофоров до «дворников», обмениваются друг с другом информацией. Примером того, как можно воспользоваться открывающимися возможностями, служит разработка итальянской компании Pirelli — известного производителя автомобильных шин.
Отметим, что для многих шина — всего лишь кусок резины, натянутый на колесо. Однако это одна из важнейших частей автомобиля, а в будущем она станет еще важнее. Pirelli выпустила систему Cyber Tire и стала первым в мире производителем, который научил шины транслировать данные по беспроводной сети 5G, пишет CNet.
Система собирает информацию во время движения автомобиля и передает ее в центральный компьютер, а оттуда — водителю и в облако. Во время демонстрации, которую Pirelli провела на проходящем в Турине мероприятии 5G Path of Vehicle-to-Everything Communication, умные шины, обнаружив, что дорога мокрая и машина может потерять сцепление с покрытием, предупредили об этом и водителя, отправив ему соответствующее оповещение, и автомобиль, ехавший позади.
По утверждению Pirelli, в будущем Cyber Tire сможет также отслеживать пройденное расстояние, динамическую нагрузку, есть ли на дороге лед или выбоины. Предполагается, что возможность собирать и учитывать при езде такого рода сведения повысит безопасность дорожного движения: например, обнаружив на дороге лед, шины смогут дать команду системе контроля устойчивости автомобиля что-либо предпринять прежде, чем водитель почувствует потерю сцепления и отреагирует на это или произойдет потеря управляемости.
Инженеры отмечают, что их выбор пал на шины, поскольку это единственная часть автомобиля, которая находится в прямом контакте с дорогой, что делает их источником уникальной и очень точной информации.
Компания пока не анонсировала дату начала продаж представленной новинки.
Источник: hightech.plus