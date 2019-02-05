По слухам, Verily займется созданием «умной обуви»

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Verily — медицинское и биотехнологическое подразделение холдинга Alphabet — ищет партнеров для совместного производства «обуви будущего». Об этом сообщают сразу три неназванных источника, на которых ссылается CNBC.

Как утверждается, в последние месяцы представители Verily проводили конфиденциальные встречи с потенциальными производителями умной обуви, на которых демонстрировали прототипы, оснащенные, в частности, датчиками двигательной активности, определения веса владельца и фиксирования падений.

Предполагается, что умная обувь будет полезна для своевременной диагностики различных проблем со здоровьем. Так, резкий набор веса может означать, что организм удерживает воду, а это — один из симптомов хронической сердечной недостаточности.

Определение падений, в свою очередь, могло бы пригодиться пожилым людям, поскольку зачастую, упав, пожилой человек не может дотянуться до телефона и позвать на помощь. За него это могла бы сделать его обувь.

При этом Verily уверяет, что умная обувь будет выполнять свои функции намного эффективнее любой носимой электроники — «можно забыть надеть смартвотчи или фитнес-браслет, но не ботинки или тапочки».

Источники: The Verge, hightech.plus