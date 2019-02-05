По слухам, Verily займется созданием «умной обуви»
Verily — медицинское и биотехнологическое подразделение холдинга Alphabet — ищет партнеров для совместного производства «обуви будущего». Об этом сообщают сразу три неназванных источника, на которых ссылается CNBC.
Как утверждается, в последние месяцы представители Verily проводили конфиденциальные встречи с потенциальными производителями умной обуви, на которых демонстрировали прототипы, оснащенные, в частности, датчиками двигательной активности, определения веса владельца и фиксирования падений.
Предполагается, что умная обувь будет полезна для своевременной диагностики различных проблем со здоровьем. Так, резкий набор веса может означать, что организм удерживает воду, а это — один из симптомов хронической сердечной недостаточности.
Определение падений, в свою очередь, могло бы пригодиться пожилым людям, поскольку зачастую, упав, пожилой человек не может дотянуться до телефона и позвать на помощь. За него это могла бы сделать его обувь.
При этом Verily уверяет, что умная обувь будет выполнять свои функции намного эффективнее любой носимой электроники — «можно забыть надеть смартвотчи или фитнес-браслет, но не ботинки или тапочки».
Источники: The Verge, hightech.plus
- Компания Verily изначально была сформирована как подразделение Google Life Sciences. В 2015-м в результате реструктуризации она стала "дочкой" холдинга Alphabet. В январе 2019 года Verily привлекла 1 млрд долларов венчурного финансирования с целью "повысить гибкость". CNBC отмечает, что это может указывать на планы руководства Alphabet сделать подразделение независимым бизнесом.