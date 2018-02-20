Подкаст The Big Beard Theory 152: Объем Хаббла, будущее МКС и временные парадоксы
В этом выпуске вновь отвечаю на самые интересные вопросы от слушателей Теории Большой Бороды.
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Темы выпуска
[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.
[00:02:02] ⋅⋅⋅ Новости
[00:02:19] ⋅⋅⋅ Илон Маск подтвердил строительства еще одной баржи для посадки первых ступеней Falcon 9 и Falcon Heavy.
[00:03:50] ⋅⋅⋅ Принят проект бюджета NASA на 2019 год: будущее МКС и отмена телескопа WFIRST.
[00:08:08] ⋅⋅⋅ New Horizons сделал самую далекую от Земли фотографию в истории.
[00:09:38] ⋅⋅⋅ Ответы на вопросы слушателей.
[00:10:21] ⋅⋅⋅ Что будет, когда Вселенная будет расширяться быстрее скорости света.
[00:10:50] ⋅⋅⋅ Временной сдвиг планеты Миллер в фильме Интерстеллар.
[00:12:18] ⋅⋅⋅ Все ли галактики вращаются в одну сторону.
[00:14:53] ⋅⋅⋅ Книги о космосе.
[00:16:28] ⋅⋅⋅ Разработка новых двигателей Роскосмоса.
[00:18:20] ⋅⋅⋅ Популярность темы колонизация Марса.
[00:19:05] ⋅⋅⋅ Почему никто не использует двигатель F-1 от Saturn V.
[00:21:26] ⋅⋅⋅ Год в космосе — серия фильмов от «Науки 2.0».
[00:22:22] ⋅⋅⋅ Парадокс близнецов.
[00:25:01] ⋅⋅⋅ Форма облака Оорта.
[00:27:22] ⋅⋅⋅ Почему у Falcon 9 и других современных ракет нет стабилизаторов.
[00:29:24] ⋅⋅⋅ Разница между наблюдаемой Вселенной и объемом Хаббла.
[00:31:19] ⋅⋅⋅ Вода как защита от радиации для космонавтов.
[00:32:29] ⋅⋅⋅ Терраформирование Марса (пост Зеленого кота).
[00:33:49] ⋅⋅⋅ Гравитация как искривление пространства-времени.
[00:36:08] ⋅⋅⋅ Звезды-карлики.
[00:36:58] ⋅⋅⋅ Антенны, которые принимают электромагнитные волны в видимом диапазоне.
[00:38:13] ⋅⋅⋅ Что такое планетарии.
[00:39:30] ⋅⋅⋅ Прощание.