Подкаст The Big Beard Theory 152: Объем Хаббла, будущее МКС и временные парадоксы

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В этом выпуске вновь отвечаю на самые интересные вопросы от слушателей Теории Большой Бороды.

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Темы выпуска

[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.

[00:02:02] ⋅⋅⋅ Новости

[00:02:19] ⋅⋅⋅ Илон Маск подтвердил строительства еще одной баржи для посадки первых ступеней Falcon 9 и Falcon Heavy.

[00:03:50] ⋅⋅⋅ Принят проект бюджета NASA на 2019 год: будущее МКС и отмена телескопа WFIRST.

[00:08:08] ⋅⋅⋅ New Horizons сделал самую далекую от Земли фотографию в истории.

[00:09:38] ⋅⋅⋅ Ответы на вопросы слушателей.

[00:10:21] ⋅⋅⋅ Что будет, когда Вселенная будет расширяться быстрее скорости света.

[00:10:50] ⋅⋅⋅ Временной сдвиг планеты Миллер в фильме Интерстеллар.

[00:12:18] ⋅⋅⋅ Все ли галактики вращаются в одну сторону.

[00:14:53] ⋅⋅⋅ Книги о космосе.

[00:16:28] ⋅⋅⋅ Разработка новых двигателей Роскосмоса.

[00:18:20] ⋅⋅⋅ Популярность темы колонизация Марса.

[00:19:05] ⋅⋅⋅ Почему никто не использует двигатель F-1 от Saturn V.

[00:21:26] ⋅⋅⋅ Год в космосе — серия фильмов от «Науки 2.0».

[00:22:22] ⋅⋅⋅ Парадокс близнецов.

[00:25:01] ⋅⋅⋅ Форма облака Оорта.

[00:27:22] ⋅⋅⋅ Почему у Falcon 9 и других современных ракет нет стабилизаторов.

[00:29:24] ⋅⋅⋅ Разница между наблюдаемой Вселенной и объемом Хаббла.

[00:31:19] ⋅⋅⋅ Вода как защита от радиации для космонавтов.

[00:32:29] ⋅⋅⋅ Терраформирование Марса (пост Зеленого кота).

[00:33:49] ⋅⋅⋅ Гравитация как искривление пространства-времени.

[00:36:08] ⋅⋅⋅ Звезды-карлики.

[00:36:58] ⋅⋅⋅ Антенны, которые принимают электромагнитные волны в видимом диапазоне.

[00:38:13] ⋅⋅⋅ Что такое планетарии.

[00:39:30] ⋅⋅⋅ Прощание.