Попробовав продать данные о себе, журналист Wired заработал лишь $0,003

Корреспондент Wired Грегори Барбер, возмущенный многочисленными утечками данных с Facebook, решил, что о нем и так уже все знают, и попробовал заработать на продаже личных данных криптовалютным стартапам, обещающим поделиться частью прибыли. О результатах своего эксперимента Барбер поведал в своей колонке.

«В ходе сентябрьского взлома Facebook я — как и остальные 90 млн пользователей — временно утратил доступ к своему аккаунту. Это верный признак того, что данные обо мне могли быть скомпрометированы и сейчас гуляют по интернету. Сначала я хотел было просто удалить свой аккаунт в FB, но затем задумался: почему бы не попробовать продать информацию, которой без моего ведома и так уже пользуются маркетологи и боты-пропагандисты?», — пишет журналист.

Потенциально рынок продажи личных данных огромен. Разработчики децентрализованного Ocean Protocol, позволяющего продавать свои данные компаниям, привлекли десятки миллионов еще до презентации готового решения. Аналогично, «отец» интернета Тим Бернерс-Ли надеется вернуть людям контроль над данными с помощью платформы Solid.

Все создатели подобных решений сходятся во мнении, что в будущем пользователи будут самостоятельно распоряжаться, кому и какие данные о себе предоставить. Вместе с тем, такую возможность уже сейчас предлагает ряд криптовалютных стартапов. Блокчейн, говорят они, — идеальная платформа, где все передаваемые данные, включая информацию о банковских транзакциях, медицинскую историю и даже логи работы термостатов, невозможно подделать, а все транзакции абсолютно прозрачны.

На этот рынок и пришел в качестве продавца Грегори Барбер. В чате Telegram он быстро нашел соратников и получил ссылки на ряд приложений, обещавших монетизировать его согласие обработать данные.

«Меня сразу предупредили, что я столкнусь с многочисленными багами и обесценившимися альткоинами. Но возможность пассивного дохода будоражила мое воображение и в итоге взяла надо мной верх», — рассказывает журналист.

Первым сервисом, которым воспользовался Барбер, стал Datum. Он запросил геолокацию и выдал журналисту 1 DAT — собственный токен в экосистеме Ethereum. Затем Барбер зарегистрировался на Doc.ai. Этот сервис собирает медицинскую информацию о пользователях — начиная от рецептов врачей и заканчивая результатами микробиомных тестов — в обмен на токены NRN. Барбер согласился участвовать в исследовании аллергии: ему нужно было каждый раз сообщать мобильному приложению о развившемся насморке; при этом в ходе регистрации сервис потребовал от журналиста сделать селфи, поделиться геолокацией и данными Apple Health.

Третьим сервисом, в котором зарегистрировался наш смельчак, решивший бросить вызов IT-корпорациям и начавший самостоятельно продавать свои данные, было приложение Wibson, объединяющее данные из Facebook с маршрутами пробежек из Strava. Согласившись поделиться информацией о себе, Барбер заработал сразу 46 токенов WIB.