Пора расширять список дисциплин, по которым вручают Нобелевскую премию

Шведский изобретатель Альфред Нобель учредил премию более ста лет назад. Он завещал обратить все свое имущество в ликвидные ценности и поместить в банк под проценты.

«Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству», — написал Нобель в своем завещании.

Там же ученый указал дисциплины, по которым должна присуждаться награда: физика, химия, литература, физиология или медицина, а также премия мира. В 1968 году к этому списку добавили экономику.

Однако, за 118 лет после смерти Нобеля мир сильно изменился. С момента вручения первой премии в 1901 году уже давно завершилась индустриальная эпоха, и сегодня мы живем в эру информатизации. Половина человечества переселилась в города, усилился парниковый эффект, а мобильные телефоны стали самой популярной технологией в мире. У четырех миллиардов людей есть доступ к интернету, а потоки данных в 2015 году повлияли на рост экономики сильнее, чем производственные товары.

Все эти изменения произошли исключительно благодаря технологиям, но за них до сих пор не дают Нобелевскую премию. Ни за автомобили, ни за лампочки, ни за мобильные телефоны, ни за интернет. Не дали премию изобретателям современного комбайна и ученым, которые первыми секвенировали человеческий геном, не говоря уже о Николе Тесла и Томасе Эдисоне — гениях, которые навсегда изменили вектор развития человечества.