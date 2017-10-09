Пора расширять список дисциплин, по которым вручают Нобелевскую премию
Пока все внимание мировой общественности приковано к лауреатам Нобелевской премии, издание Quartz обеспокоилось тем, что самая престижная награда в мире в который раз обходит стороной технологии.
Шведский изобретатель Альфред Нобель учредил премию более ста лет назад. Он завещал обратить все свое имущество в ликвидные ценности и поместить в банк под проценты.
«Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству», — написал Нобель в своем завещании.
Там же ученый указал дисциплины, по которым должна присуждаться награда: физика, химия, литература, физиология или медицина, а также премия мира. В 1968 году к этому списку добавили экономику.
Однако, за 118 лет после смерти Нобеля мир сильно изменился. С момента вручения первой премии в 1901 году уже давно завершилась индустриальная эпоха, и сегодня мы живем в эру информатизации. Половина человечества переселилась в города, усилился парниковый эффект, а мобильные телефоны стали самой популярной технологией в мире. У четырех миллиардов людей есть доступ к интернету, а потоки данных в 2015 году повлияли на рост экономики сильнее, чем производственные товары.
Все эти изменения произошли исключительно благодаря технологиям, но за них до сих пор не дают Нобелевскую премию. Ни за автомобили, ни за лампочки, ни за мобильные телефоны, ни за интернет. Не дали премию изобретателям современного комбайна и ученым, которые первыми секвенировали человеческий геном, не говоря уже о Николе Тесла и Томасе Эдисоне — гениях, которые навсегда изменили вектор развития человечества.
Если вдруг изобретателям и удается стать нобелевскими лауреатами, то только в категории физики, например, за изобретение радиопередатчика (1909), создание транзисторов (1956), лазера (1964), полупроводников (2000) и светодиодов (2014). В целом, из 881 лауреатов Нобелевской премии всего 28 — инженеры или технологи.
Не менее незаслуженно награда обходит вниманием математиков, на что они не устают жаловаться десятилетиями. А ведь математика — основа всех точных наук, самая важная теоретическая дисциплина. Есть мнение, что Альфред Нобель просто не считал математику фундаментальной дисциплиной, воспринимая ее, как прикладную науку, такую же, как биология или геология. Но этот довод был опровергнут великими открытиями ХХ века, начиная с теории относительности Эйнштейна и заканчивая бозоном Хиггза, которые напрямую вытекают из фундаментальных достижений в математической теории.
Вместе с тем, несмотря на очевидную несправедливость происходящего, Нобелевский комитет решил остановиться на экономике и больше не добавлять дисциплин в уже имеющийся список.
Да, сетуют журналисты источника, у инженеров, технологов, математиков и специалистов по информационным технологиям есть свои, не менее престижные награды (так, математики могут претендовать на получение Премии от Европейского математического общества и Филдсовскую медаль; инженеры — на Премию королевы Елизаветы II в области инженерного дела; специалисты в области компьютерных наук — на получение Премии Тьюринга, а технологи — на Премию Тысячелетия). Но они не приковывают к себе и сотой доли внимания, которое достается Нобелевской премии.
В честь тех людей, которые своими открытиями сделали жизнь каждого человека на Земле лучше, издание Quartz составило список инженеров и изобретателей, которые не получили Нобелевскую премию, но, по их мнению, полностью соответствуют ее критериям.
1. Уиллис Кэрриер — кондиционер, 1902;
2. Братья Орвилл и Уилбур Райт — аэроплан, 1903;
3. Альва Дж. Фишер — стиральная машина, 1908;
4. Генри Форд — конвейер, 1909;
5. Томас Е. Мюррей — электростанция, 1910;
6. Фред Вольф — холодильник, 1913;
7. Джон Лоуги Бэрд — телевизор, 1928;
8. Томас Кэролл — самоходный комбайн, 1937;
9. Кэтрин Блоджет — неотражающее стекло, 1938;
10. Грейс Хоппер — язык программирования COBOL, 1950;
11. Дэрил Чапин, Кэльвин Фуллер и Джеральд Пирсон — солнечные фотоэлектрические панели, 1954;
12. Фрэнк Розенблатт — искусственные нейросети, 1958;
13. Роберт Годдарт — ракетная техника, 1961;
14. Малькольм МакЛейн — судно-контейнерная система, 1964;
15. Стефани Куолек — кевлар, 1965;
16. Рэй Томлинсон — электронная почта, 1972;
17. Марти Купер — мобильный телефон, 1973;
18. Роджер Истон, Иван Геттинг и Бредфорд Паркинсон — GPS, 1974;
19. Реймонд Дамадьян — магнитно-резонансная томография, 1977;
20. Стенли Уиттингэм и Джон Гуденаф — ионно-литиевые батареи, 1980;
21. Тим Бернерс-Ли — интернет, 1991;
22. Стив Джобс — iPhone, 2007;
23. Сатоши Накамото — биткоин, 2008;
24. Цуоми Миюсака, Нам-Гуй Парк и Генри Снейт — перовскитные солнечные элементы, 2009;
25. Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпентье — CRISPR-Cas9, 2012.