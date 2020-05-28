Prey, Metro Exodus и многие другие. В GOG началась масштабная летняя распродажа

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В магазине GOG.com стартовала традиционная летняя распродажа — в ней участвует больше чем на три тысячи игр и DLC, а скидки достигают 95%. Специально к распродаже в каталог добавили демоверсии еще не вышедших игр — тактический вестерн Desperados III, боевик Destroy All Humans!, ремейк System Shock, ролевой игры Vagrus — The Riven Realms, «хоррора наоборот» Carrion и jRPG-приключения Cris Tales.

Среди наиболее интересных предложений, получивших специальную цену, можно отметить Metro Exodus за $9,99 вместо привычных $20, Prey: Digital Deluxe Edition, которая включает в себя базовую игру, саундтрек и Mooncrash DLC — всего за $12 (скидка 70%), а также Divinity: Original Sin 2 — Definitive Edition за $12,49 (-50%), что является отличной ценой для столь крупного проекта (и она поддерживает кроссплатформенные сохранения в версии для Nintendo Switch).

Кроме скидок на отдельные проекты, в рамках акции действуют еще дополнительные скидки на наборы отдельных издателей вроде Paradox, EA, Activision и Devolver. Так, при покупке трех игр из такого комплекта можно получить дополнительную скидку в 5%, а при покупке пяти игр — 10%.

Летняя распродажа в GOG завершится 15 июня в 16:00 по киевскому времени.

Источник: GOG