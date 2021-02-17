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Рада попередньо підтримала спірний законопроєкт Гетманцева для впровадження українського «податку на Google»

Рада попередньо підтримала спірний законопроєкт Гетманцева для впровадження українського «податку на Google»

Рада попередньо підтримала спірний законопроєкт Гетманцева для впровадження українського «податку на Google»


Пам’ятайте, в минулому місяці Верховній Раді включила до порядку денного спірний законопроєкт № 4184 авторства славнозвісного Данила Гетманцева — ініціатива ставить за мету запровадження механізму, який зобов’яже світових інтернет-гігантів, які надають свої онлайн-послуги в Україні, сплачувати податки (20% ПДВ) до бюджету України. Так ось, на пленарному засіданні 17 лютого парламент підтримав цей законопроєкт у першому читанні, про що свідчить запис в таблиці основних етапів проходження документа на сайті правової інформації.

Нагадаємо, сама ініціатива з впровадженням українського аналога «податку на Google» — не нова. Наприкінці 2019 року Гетманцева, відомий декількома схожими скандальними ініціативами, вже намагався проштовхнути цей механізм в рамках законопроєкту № 2634, але до голосування той варіант не дійшов. Тепер ці ж самі зміни пропонуються в рамках «нового» 4184 — так би мовити, спроба номер два. Говорячи конкретніше, законопроєкт передбачає зміни до статті 208 Податкового кодексу України, яку в новій редакції має доповнити норма про оподаткування електронних послуг. Згідно з текстом цієї норми, компанії-нерезиденти, які надають фізособам на території України свої електронні послуги, повинні сплачувати ПДВ у розмірі 20%.

За словами Гетманцева, законопроєкт не вводить новий податок, а лише передбачає зручну форму сплати податку на додану вартість для цифрових гігантів та транснаціональних корпорацій, які надають послуги в електронній формі на території України.

«У нас склалася абсолютно неприпустима ситуація, коли корпорації які заробляють великі гроші на території України, взагалі не сплачують податків. Українські компанії, що працюють в Україні і надають аналогічні послуги, сплачують податок, а закордонні компанії – не сплачують. Ми обговорювали цей законопроєкт з представниками Facebook та інших компаній і ще будемо його обговорювати до другого читання. Ми знаємо, що Facebook» сплачує такий податок у більш ніж 20-ти країнах світу, зокрема у країнах ЄС, Японії та Росії»,

з нещодавнього інтерв’ю Данило Гетьманцева ресурсу Радіо Свобода.

Раніше Гетманцев стверджував, що лише від рекламних послуг онлайн, Україна може отримати 3 мільярди гривень на рік. Таку ж саму оцінку він давав торік, коли запевняв, що Facebook та Viber готові платити.

Для того, щоб зміни набрали чинності, законопроєкту залишилось пройти ще декілька обов’язкових етапів — отримати необхідну кількість голосів в другому читанні, а також підпис президента.

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