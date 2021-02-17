Рада попередньо підтримала спірний законопроєкт Гетманцева для впровадження українського «податку на Google»





Пам’ятайте, в минулому місяці Верховній Раді включила до порядку денного спірний законопроєкт № 4184 авторства славнозвісного Данила Гетманцева — ініціатива ставить за мету запровадження механізму, який зобов’яже світових інтернет-гігантів, які надають свої онлайн-послуги в Україні, сплачувати податки (20% ПДВ) до бюджету України. Так ось, на пленарному засіданні 17 лютого парламент підтримав цей законопроєкт у першому читанні, про що свідчить запис в таблиці основних етапів проходження документа на сайті правової інформації.

Нагадаємо, сама ініціатива з впровадженням українського аналога «податку на Google» — не нова. Наприкінці 2019 року Гетманцева, відомий декількома схожими скандальними ініціативами, вже намагався проштовхнути цей механізм в рамках законопроєкту № 2634, але до голосування той варіант не дійшов. Тепер ці ж самі зміни пропонуються в рамках «нового» 4184 — так би мовити, спроба номер два. Говорячи конкретніше, законопроєкт передбачає зміни до статті 208 Податкового кодексу України, яку в новій редакції має доповнити норма про оподаткування електронних послуг. Згідно з текстом цієї норми, компанії-нерезиденти, які надають фізособам на території України свої електронні послуги, повинні сплачувати ПДВ у розмірі 20%.

За словами Гетманцева, законопроєкт не вводить новий податок, а лише передбачає зручну форму сплати податку на додану вартість для цифрових гігантів та транснаціональних корпорацій, які надають послуги в електронній формі на території України.

«У нас склалася абсолютно неприпустима ситуація, коли корпорації які заробляють великі гроші на території України, взагалі не сплачують податків. Українські компанії, що працюють в Україні і надають аналогічні послуги, сплачують податок, а закордонні компанії – не сплачують. Ми обговорювали цей законопроєкт з представниками Facebook та інших компаній і ще будемо його обговорювати до другого читання. Ми знаємо, що Facebook» сплачує такий податок у більш ніж 20-ти країнах світу, зокрема у країнах ЄС, Японії та Росії», з нещодавнього інтерв’ю Данило Гетьманцева ресурсу Радіо Свобода.

Раніше Гетманцев стверджував, що лише від рекламних послуг онлайн, Україна може отримати 3 мільярди гривень на рік. Таку ж саму оцінку він давав торік, коли запевняв, що Facebook та Viber готові платити.

Для того, щоб зміни набрали чинності, законопроєкту залишилось пройти ще декілька обов’язкових етапів — отримати необхідну кількість голосів в другому читанні, а також підпис президента.