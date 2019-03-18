Разработанный Airbus Helicopters БПЛА доставил груз с берега на судно

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Европейский консорциум Airbus Helicopters провел первое испытание беспилотного летательного аппарата Skyways, в рамках которого октокоптер успешно доставил груз с берега на судно, расположенное в 1,5 километрах от побережья.

Как сообщается, аппарат долетел до судна и вернулся обратно на берег в полностью автономном режиме. Полет беспилотника проходил по заранее указанным воздушным коридорам. В общей сложности доставка груза заняла десять минут. В качестве полезной нагрузки выступили различные расходники, напечатанные на 3D-принтере, общей массой 1,5 кг. Тестовый полет был проведен на территории одного из портов Сингапура.

В ходе последующих испытаний инженеры намерены постепенно увеличивать как массу груза, так и дальность полета Skyways. На заключительном этапе аппарат должен будет доставить груз массой 4 килограмма на судно, находящееся в трех километрах от береговой линии. Позднее услугу доставки грузов с помощью дронов на суда, стоящие на рейде, планируется сделать регулярной.

Отметим, что в настоящее время доставка различного рода грузов, в том числе запчастей и продуктов, на суда, стоящие на удаленном внешнем рейде (например, в случае большой загруженности транзитного порта или недостаточной глубины акватории), обычно производится катерами.

По данным Airbus Helicopters, использование беспилотных летательных аппаратов вместо катеров ускорит такие поставки в шесть раз и удешевит их на 90%, а также нивелирует риск аварий (грузовой катер по дороге может врезаться в другое судно) и существенно сократит выбросы углекислого газа в атмосферу.

Источник: N+1