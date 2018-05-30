Разработчики добавили в Fortnite первое средство передвижения и это тележка из супермаркета

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Компания Epic Games выкатила очередное обновление «королевской битвы» Fortnite, в котором помимо множества исправлений впервые (если не считать ракетный ранец) появилось средство передвижения.

Если игроки в конкурирующей PUBG изначально могли раскатывать на мотоциклах, багги, автомобилях и даже катерах, то фанаты Fortnite были ограничены пешим передвижением по карте. Чтобы подчеркнуть несерьезность мира, разработчики выбрали в качестве первого доступного транспорта стандартную тележку для покупок из супермаркета.

Тележки разбросаны по карте случайным образом, при этом пользоваться ими могут два игрока одновременно — пока один игрок толкает ее в нужном направлении, второй сможет обстреливать врагов, сидя внутри.

Отметим, что это далеко не все изменения в рамках обновления Fortnite 4.3 (увеличилась скорость постройки укреплений, появились грибы и т.д.), с полным списком нововведений можно ознакомиться по следующей ссылке.

Источник: Epic Games