Разработчики Peloton сделают ведомый грузовик системы PlatoonPro автономным

В стартапе Peloton уверены, что даже самые совершенные датчики не смогут заменить водителя-профессионала. Вместо того, чтобы полностью избавиться от человека за рулем, компания намерена дать ему возможность управлять сразу несколькими грузовиками.

Отметим, что инженеры Peloton известны в первую очередь своим продуктом под названием PlatoonPro, который обеспечивает связь между несколькими грузовиками, управляемыми людьми. ПО берет на себя газ и тормоз (рулевое управление остается за водителем) и поддерживает минимальное расстояние между ведущей и ведомой машинами, благодаря чему, как утверждается, сокращает расход топлива на 7%. На сегодняшний день системой PlatoonPro пользуются 6 американских операторов грузоперевозок, говорят в стартапе.

Теперь же компания из Кремниевой долины анонсировала вторую версию своей разработки. Она получила название Automated Follow и, как предполагается, позволит одному водителю управлять двумя грузовиками одновременно.

Как и в случае PlatoonPro, первая машина из пары принимает на себя роль ведущей. Подобно обычному грузовику, она полностью управляется водителем. Несмотря на наличие стандартных функций типа автоматического экстренного торможения, возможность передать управление автопилоту отсутствует.

А вот второй грузовик уже сможет обходиться без человека за рулем. Он будет ориентироваться как на ведущую машину, так и на показания собственных датчиков и алгоритмы.

В Peloton утверждают, что использование Automated Follow удвоит количество грузов, которые один водитель перевозит за одну поездку. А в перспективе технология позволит составлять из грузовиков целые полуавтономные колонны, управляемые одним водителем.

Сроки коммерческой реализации Automated Follow названы не были.

Источник: hightech.plus