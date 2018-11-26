Разработчики Viber заявили, что их мессенджер стал первым в мире, способным запустить сообщество с 1 млрд участников

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Создатели мессенджера Viber объявили, что их приложение стало первым в мире, которое способно объединить в одном чате до 1 млрд пользователей. Трудно представить себе тему или сообщество, вокруг которых могут объединиться столько участников, однако по крайней мере теоретическая возможность создать такой «суперчат» у пользователей Viber теперь есть.

Разработчики объявили, что любой пользователь мессенджера может создать Сообщество / Community для любых разумных целей, начиная с фан-клуба любимого исполнителя музыки и заканчивая популярными тематиками, такими как путешествия, спорт или игры.

В отличие от обычных групп в Viber, сообщества будут отличаться следующими возможностями:

Неограниченное количество участников: Сообщества ограничены лишь количеством пользователей Viber, которых на данный момент как раз и есть порядка 1 млрд

Подключение в один клик: Новые участники публичного сообщества смогут присоединится к нему просто перейдя по ссылке

Полная история сообщений: Любой участник сообщества сможет получить доступ к полной истории чата, начиная с момента его создания

Закрепленные сообщения: Администраторы груп смогут закреплять важные сообщения вверху чата, чтобы они были легко доступны всем участникам

Новые возможности Viber Communities доступны в последней версии мессенджера для мобильных платформ Android и iOS.

Напомним, что в конце лета Viber обновил дизайн чатов, ускорил отправку сообщений и улучшил уведомления о доставке, а чуть позже — получил мгновенный перевод сообщений в чате на основе технологии Google Translator.

Источник: Phonearena