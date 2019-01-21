Блоги
Релиз политического триллера The Occupation состоится 5 марта
0

Релиз политического триллера The Occupation состоится 5 марта

Релиз политического триллера The Occupation состоится 5 марта

Разработчики из студии White Paper Games назвали точную дату релиза своего необычного проекта The Occupation: политический триллер от первого лица поступит в продажу 5 марта на PlayStation 4, Xbox One и РС.

Известно, что действие игры развернется в 1987 году в течение четырех часов в правительственном учреждении Великобритании. Главный герой — журналист, взявшийся за расследование трагических событий, повлекших за собой смерть людей и вызвавших в качестве ответной реакции от властей закон об ограничении прав и свобод граждан.

Игроделы обещают нелинейное повествование и хоть и небольшой, но открытый мир. При этом в The Occupation невозможно будет погибнуть или получить «Game Over». Если поведение игрока вызовет подозрения у службы безопасности, его доставят в офис для разбирательств, на которые уйдет 15 минут от общего выделенного времени.

«Время в The Occupation — главный враг», — пишут разработчики.

Что касается системных требований грядущей игры, то они следующие:

Минимальная конфигурация:

  • ОС: Windows 7
  • Процессор: Dual-Core 2.2 ГГц
  • Видео: NVIDIA Geforce GTX 460
  • HDD: 7 Гб
  • DirectX: 11

Рекомендуемая конфигурация:

  • ОС: Windows 7
  • Процессор: Quad-Core 2.6 ГГц
  • Видео: NVIDIA Geforce GTX 560
  • HDD: 7 Гб
  • DirectX: 11

Источник: DTF

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить