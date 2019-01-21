Релиз политического триллера The Occupation состоится 5 марта

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Разработчики из студии White Paper Games назвали точную дату релиза своего необычного проекта The Occupation: политический триллер от первого лица поступит в продажу 5 марта на PlayStation 4, Xbox One и РС.

We’ve finally been able to lock the release date of The Occupation to 5th March, 2019. We’ve had to wait a little longer to get organised on all the platforms but we’ve had the green light so we should be able to share our last 4 years of work with you VERY soon. pic.twitter.com/MFwTBXndnA — White Paper Games (@WhitePaperGames) 16 января 2019 г.

Известно, что действие игры развернется в 1987 году в течение четырех часов в правительственном учреждении Великобритании. Главный герой — журналист, взявшийся за расследование трагических событий, повлекших за собой смерть людей и вызвавших в качестве ответной реакции от властей закон об ограничении прав и свобод граждан.

Игроделы обещают нелинейное повествование и хоть и небольшой, но открытый мир. При этом в The Occupation невозможно будет погибнуть или получить «Game Over». Если поведение игрока вызовет подозрения у службы безопасности, его доставят в офис для разбирательств, на которые уйдет 15 минут от общего выделенного времени.

«Время в The Occupation — главный враг», — пишут разработчики.

Что касается системных требований грядущей игры, то они следующие:

Минимальная конфигурация:

ОС: Windows 7

Процессор: Dual-Core 2.2 ГГц

Видео: NVIDIA Geforce GTX 460

HDD: 7 Гб

DirectX: 11

Рекомендуемая конфигурация:

ОС: Windows 7

Процессор: Quad-Core 2.6 ГГц

Видео: NVIDIA Geforce GTX 560

HDD: 7 Гб

DirectX: 11

Источник: DTF