Релиз политического триллера The Occupation состоится 5 марта

Разработчики из студии White Paper Games назвали точную дату релиза своего необычного проекта The Occupation: политический триллер от первого лица поступит в продажу 5 марта на PlayStation 4, Xbox One и РС.

We’ve finally been able to lock the release date of The Occupation to 5th March, 2019. We’ve had to wait a little longer to get organised on all the platforms but we’ve had the green light so we should be able to share our last 4 years of work with you VERY soon. pic.twitter.com/MFwTBXndnA

