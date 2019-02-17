Ричард Брэнсон: «Решение Virgin Orbit позволит выводить новые спутники взамен потерянных в течение суток»

Решение Virgin Orbit, подразумевающее запуск легких ракет-носителей LaucnOne с модифицированного самолета Boeing 747 под названием Cosmic Girl, позволит выводить новые спутники взамен потерянных в течение суток. Об этом заявил основатель компании Ричард Брэнсон, намеревающийся предложить свои услуги оборонному ведомству США.

«Если, не дай Бог, произойдет военный конфликт, в результате которого будут уничтожены [американские] правительственные спутники, Virgin Orbit окажется одним из немногочисленных предприятий, способных заменить их в течение 24 часов», — намекнул Брэнсон на уникальность своего проекта в интервью CNBC.

Поскольку компании не нужен космодром, она сможет осуществлять запуски практически «по запросу» и из разных точек Земли, пояснил миллиардер.

«Военным больше не придется ждать до полугода, чтобы вывести новое оборудование на орбиту взамен вышедшего из строя», — добавил он.

Напоследок отметим, что Ричард Брэнсон встречался с руководством ВВС США две недели назад, чтобы обсудить возможности Virgin Orbit. Представители военного ведомства выразили заинтересованность в предложении британского предпринимателя и заявили о готовности сотрудничать с ним.

«Есть много вещей, которые, я думаю, мы можем реализовать, работая с правительствами», — заявил Брэнсон, подчеркнув свою открытость к работе с властями.

Источник: hightech.plus