Робби Аммел попадает в «цифровой рай» в дебютном трейлере грядущего сериала Upload





Стриминговый сервис Amazon Prime поделился первым трейлером своего нового сериала под названием Upload.

Научно-фантастический комедийный сериал, действие которого разворачивается в будущем, расскажет о программисте, попавшем в автомобильную аварию и оказавшемся на грани жизни и смерти. Его сознание загружают в своего рода цифровой рай, где можно жить вечно, причем его обитатели благодаря VR-технологиям по-прежнему могут общаться с людьми, оставшимися по ту сторону реальности. Вместе с тем, на поверку оказывается, что в виртуальном мире не все так гладко, а кроме того, девушка из службы поддержки, задача которой состоит в том, чтобы помогать новоприбывшим, втягивает главного героя в любовный треугольник.

Автором и шоураннером Upload выступает кинематографист Грег Дэниелс, четырехкратный обладатель премии «Эмми», наиболее известный как создатель сериалов «Офис», «Царь горы» и «Парки и зоны отдыха», а также как сценарист и продюсер «Симпсонов». Главные роли в Upload исполнили Робби Аммел («Скуби-Ду 3: Тайна начинается»), Энди Алло (Black Lightning) и Аллегра Эдвардс (Briarpatch).

Все десять эпизодов Upload выйдут на Amazon Prime 1 мая.

Источник: BirdInFlight