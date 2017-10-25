Rockstar: GTA 5 не получит сюжетных дополнений

Культовую Grand Theft Auto 5, вышедшую впервые еще в 2013-м году, с уверенностью можно назвать самой успешной игрой в истории индустрии. Rockstar Games выпустила настоящий хит, который разошелся поистине невообразимым тиражом, при этом сетевой режим GTA Online и поныне позволяет GTA V удерживать лидирующие позиции в топе продаж Steam.

Однако, при этом ни одного сюжетного дополнения проект с момента релиза так и не получил — и это весьма странно, ведь Rockstar умеет делать отличные сюжетные аддоны: однопользовательские DLC к прошлым частям Grand Theft Auto были весьма успешными. Поклонники Grand Theft Auto V давно надеялись на сюжетное расширение, однако Rockstar Games до сих пор ничего не анонсировали, ограничиваясь лишь обновлениями для сетевого режима. И, судя по всему, ничего так и не представят: директор по дизайну Rockstar Имран Сарвар подтвердил, что никаких сюжетных DLC к GTA 5 не планируется.

По словам представителя разработчиков, они решили не расширять повествование GTA 5 по нескольким причинам. Прежде всего, было принято решение сосредоточиться на GTA Online, которая получила огромную популярность; во-вторых, они потратили огромное количество времени и сил на должное портирование игры на персональные компьютеры и консоли нового поколения; в-третьих, сама оригинальная история получилось очень большой и масштабной, да и в финале она была завершена; в-четвертых, параллельно велась разработка Red Dead Redemption 2, так что у Rockstar попросту не хватало ресурсов на создание еще и сюжетного дополнения для Grand Theft Auto 5.

«Нет, это не было сознательным решением, просто так получилось. Мы любим одиночные игры больше всего на свете и верим, что истории дают возможность глубоко погрузиться в виртуальный мир. Многопользовательские игры – не конкурент одиночным. Сюжет в GTA V получился масштабным и завершенным, дополнять его, по сути, не было необходимости. По существу говоря, это были три цельные игры в одном. Мы чувствовали, что GTA V не нуждалась в дополнениях. Помимо этого, с релизом на новых консолях и ПК, который сам по себе отнял год времени, онлайновый компонент стал более приоритетным, на него было также затрачено много ресурсов. Кроме того, у нас были другие игры, в частности Red Dead Redemption II. Учитывая все это, параллельно вести работы еще и над однопользовательскими расширениями для GTA V было попросту нереально. К сожалению, в Rockstar всегда будут проблемы с пропускной способностью, потому что мы являемся перфекционистами и делаем сложнейшие игры, которые требуют много времени и ресурсов. Не все всегда возможно, но будьте уверены, что мы по-прежнему любим однопользовательские игры с открытым миром. Я не думаю, что мы могли бы сделать такую ​​игру, как GTA V, если бы нам не нравились однопользовательские проекты!», — пояснил Сарвар.



Вместе с тем, выпуск больших сюжетных DLC для будущих своих проектов компания не исключает.

«Мы будем их создавать для следующих игр», — уверенно заявил Сарвар.



Также сотрудника Rockstar спросили, сколько будет существовать GTA Online.

«У нас нет конкретного ответа, но режим выпуск обновлений для многопользовательского режима может измениться с выходом Red Dead Redemption 2, чтобы сподвигнуть геймеров опробовать и ее мир», — ответил Сарвар.

Напоследок отметим, что упомянутая выше Red Dead Redemption II выйдет весной следующего года на PS4 и Xbox One.

Источники: PC Gamer, Eurogamer