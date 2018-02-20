Samsung представила новую версию фирменного рингтона “Over the Horizon” от исландского композитора Петура Йонссона [видео]

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Флагманский смартфон Samsung Galaxy S9 будет официально представлен уже в конце текущей недели, но обновленный фирменный рингтон “Over the Horizon” производитель решил продемонстрировать уже сейчас. В отличие от предыдущих версий, которые записывали джазовый коллектив Dirty Loops в 2016 году и молодой исполнитель Джакоб Кольер в 2017 году, в этот раз Samsung решил использовать инструментальную версию от исландского композитора Петура Йонссона (Pétur Jónsson).

Основная мелодия “Over the Horizon” из шести основных нот исполняется автором на пианино и дополняется струнным квартетом и видами Исландии, снятыми с дрона. По мнению Samsung, новая аранжировка позволяет представить себе красоту скандинавской природы, включая туманные горы, зубчатые скалы, дымящиеся гейзеры и заснеженные холмы.

Прослушивание рингтона должно пробуждать “самые чистые и фундаментальные человеческие чувства, которые зачастую остаются скрытыми в повседневной жизни”, позволяя “отдохнуть разуму и исцелиться душе”.

Напомним, что фирменный рингтон “Over the Horizon” используется в смартфонах компании с 2011 года и является одной из наиболее узнаваемых мелодий в мире.

P.S. Версия от Джакоба Кольера (2017 год):

Версия от Dirty Loops (2016 год):

Источник: Samsung