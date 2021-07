Сегодня сурвайвл-хоррор Chernobylite вышел на ПК в полной версии, до 4 августа действует скидка 10% [трейлер]

Издательство All in! Games и студия The Farm 51 объявили о выходе фантастического сурвайвл-хоррора Chernobylite на ПК. Релиз игры на на nextgen-консолях долен состояться до конца текущего года.

Будучи в раннем доступе, Chernobylite претерпела множество изменений, обзавелась более 15 новыми сюжетными миссиями, 11 новыми персонажами, а также пополнилась оружием, локациями и игровыми механиками. Среднее времяпрепровождения за игрой выросло до 20+ часов.

Напомним, что Chernobylite — это ролевая игра в жанре научно-фантастического хоррора, действие которой происходит в реалистичных декорациях Чернобыльской зоны отчуждения, детально воссозданных с помощью 3D-сканирования.

Игрокам предстоит примерить роль физика и бывшего сотрудника Чернобыльской АЭС, который возвращается в зону отчуждения, чтобы расследовать загадочное исчезновение своей возлюбленной. Ему предстоит принять вызов агрессивной среды, полной сверхъестественных существ и невероятных явлений, выживать в стычках с враждебными военными и таинственными сталкерами, и раскрыть правду. Разработчики обещают нелинейный сюжет и индивидуальную стратегию, в результате ни одно прохождение не будет похоже на другое.

В магазинах Steam, GOG и Epic Games Store игроки уже могут приобрести игру со скидкой 10% в ближайшие 7 дней. Особо отметим, что Chernobylite получила возрастной рейтинг ‘M’ (Mature) от ESRB и PEGI 18.

Источник: The Farm 51