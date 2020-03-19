Сервису роботакси Waymo в версии без водителей пандемия коронавируса оказалась нипочем





Опасаясь текущей пандемии коронавируса Covid-2019 и выполняя карантинные распоряжения федеральных и местных властей, разработчики беспилотных систем управления — Waymo, Cruise, Aurora, Argo AI, Poni.ai, Uber, Zoox и другие — приостановили испытания своих робомобилей на американских дорогах, причем под временное свертывание попали как сервисы роботакси, так и тестовые поездки без пассажиров. Весь парк машин собран на парковках, все сотрудники, включая страховых водителей, отправлены по домам — некоторые из них продолжат работать из дому (например, разработчики из Uber и Aurora будут развивать алгоритмы автономного вождения удаленно, на время ограничившись тестированием нововведений лишь в виртуальных симуляторах), другие ушли в оплачиваемый отпуск.

Компании надеются, что таким образом они внесут свою лепту в сдерживание распространения коронавируса, пишет The Robot Report.

«Наша цель — помочь сгладить кривую распространения», — отметил Эрик Мейхофер из Uber.

Аналогичные заявления сделали представители и других предприятий.

Впрочем, среди всех американских сервисов роботакси есть и исключение — единственная на сегодняшний день в США служба по-настоящему беспилотного такси Waymo One, действующая в городе Финикс и его окрестностях. Ее клиенты — небольшая группа местных жителей, получивших ранний доступ к услуге — все еще могут вызвать через приложение минивэн Chrysler Pacifica, оборудованный автопилотом, за рулем которого не будет страхующего водителя.

По заверениям Waymo, робомобили Waymo One будут мыть и обеззараживать несколько раз в день, а пассажиры смогут воспользоваться доступными в салоне дезинфицирующими средствами.

Источник: hightech.plus