Сервису роботакси Waymo в версии без водителей пандемия коронавируса оказалась нипочем
Опасаясь текущей пандемии коронавируса Covid-2019 и выполняя карантинные распоряжения федеральных и местных властей, разработчики беспилотных систем управления — Waymo, Cruise, Aurora, Argo AI, Poni.ai, Uber, Zoox и другие — приостановили испытания своих робомобилей на американских дорогах, причем под временное свертывание попали как сервисы роботакси, так и тестовые поездки без пассажиров. Весь парк машин собран на парковках, все сотрудники, включая страховых водителей, отправлены по домам — некоторые из них продолжат работать из дому (например, разработчики из Uber и Aurora будут развивать алгоритмы автономного вождения удаленно, на время ограничившись тестированием нововведений лишь в виртуальных симуляторах), другие ушли в оплачиваемый отпуск.
Компании надеются, что таким образом они внесут свою лепту в сдерживание распространения коронавируса, пишет The Robot Report.
«Наша цель — помочь сгладить кривую распространения», — отметил Эрик Мейхофер из Uber.
Аналогичные заявления сделали представители и других предприятий.
Впрочем, среди всех американских сервисов роботакси есть и исключение — единственная на сегодняшний день в США служба по-настоящему беспилотного такси Waymo One, действующая в городе Финикс и его окрестностях. Ее клиенты — небольшая группа местных жителей, получивших ранний доступ к услуге — все еще могут вызвать через приложение минивэн Chrysler Pacifica, оборудованный автопилотом, за рулем которого не будет страхующего водителя.
По заверениям Waymo, робомобили Waymo One будут мыть и обеззараживать несколько раз в день, а пассажиры смогут воспользоваться доступными в салоне дезинфицирующими средствами.
Источник: hightech.plus
- Стартап Nuro, оказывающий услуги доставки небольших грузов в пределах «последней мили» при помощи фирменных компактных колесных грузовых робофургонов без водителей, также на время свернул свой сервис.
-
- Такси-сервисы Uber и Lyft, в свою очередь, на период действия карантинных мер убрали в США возможность заказывать совместные поездки (shared rides). Кроме того, Uber выпустил свод рекомендаций, в котором предложил водителям открывать окна во время поездок, чтобы улучшить вентиляцию в автомобилях, а также посоветовал пассажирам мыть руки перед поездкой и после нее.