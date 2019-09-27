Шотландия может перейти на ВИЭ уже в ближайшие годы





В настоящее время возобновляемые источники энергии на три четверти удовлетворяют нужды Шотландии в электроэнергии. Таким образом, уже в обозримом будущем регион может полностью перейти на «зеленую энергетику», сообщает ZME Science.

Согласно докладу организации Scottish Renewables, благоприятные условия для развития ВИЭ стали результатом продуманной политики шотландского правительства. В начале этого года местные власти объявили о введении чрезвычайной климатической ситуации и поставили цель полностью декарбонизировать экономику к 2045 году.

В сфере электроснабжения эта цель будет достигнута уже в ближайшие годы. Теперь эксперты призывают руководство региона постепенно переключать усилия на декарбонизацию теплоснабжения и транспорта.

Авторы доклада подчеркивают, что развитие ВИЭ не только благосклонно сказывается на окружающей среде, но и способствует развитию экономики, в том числе — локальной, а также технической сферы. В настоящее время в этом секторе работает около 17 000 шотландцев, а тысячи других заняты на строительстве новых энергетических объектов.

«Причем следует учесть, что многие шотландские ВИЭ-проекты, будучи расположенными в отдаленных регионах, не только обеспечивают приток людей в эти районы, но и дают рабочие места местным жителям, которым в противном случае пришлось бы покинуть родные пенаты, чтобы найти работу», — указывают аналитики.

Кроме того, развитие чистой энергетики обеспечило шотландцев доступным электричеством. По расчетам специалистов, сейчас солнце и ветер производят самую дешевую электроэнергию в регионе, от чего выигрывают, прежде всего, население шотландских островов и сельское хозяйство, главные пользователи ВИЭ.

Любопытно, что многие шотландские острова вырабатывают гораздо больше электроэнергии, чем могут потребить или передать по кабелям на соседние острова или остров Великобритания. В связи с этим некоторые из них, дабы электроэнергия не пропадала зазря, решили прибегнуть к использованию водорода в качестве метода хранения излишков энергии. Так, на острове Идей реализован проект SURF ‘N’ TURF, в рамках которого излишки электроэнергии, выработанные местной приливной электростанцией, преобразуются при помощи электролизера в водород. Оный затем перевозится в специальных емкостях паромом на расположенный неподалеку более населенный остров Керкуолл, после чего прогоняется через топливный элемент, запитывающий местную пристань и пришвартованные суда (уточним, что современные суда часто оснащены гибридной дизель-электрической системой и во время швартовки, как правило, подключаются к местной энергосети, чтобы не расходовать топливо во время простоя).

Источник: hightech.plus