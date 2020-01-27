Система на базе ИИ предвидела появление и распространение нового коронавируса 2019-nCoV





В Китае и Юго-Восточной Азии продолжается (онлайн-карта распространения вируса) вспышка пневмонии, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV, который считается близким родственником возбудителя атипичной пневмонии SARS-CoV, разразившийся в 2003 году (тогда погибли более 700 человек во всем мире). Сейчас уже не осталось тех, кто не слышал об этом вирусе — последние две недели все крупные СМИ только и пишут, что о 2019-nCoV. Сама вспышка пневмонии, вызванная 2019-nCoV, произошла в китайском городе Ухань еще в декабре. Примечательно, что в числе первых угрозу предвидела система на базе ИИ канадской компании BlueDot, которая еще 31 декабря начала рассылать своим клиентам соответствующие уведомления с предупреждением.

Канадская фирма BlueDot, специализирующаяся на автоматизированном мониторинге инфекционных заболеваний, использовала систему на базе ИИ, которая объединяет данные из нескольких источников, анализирует и предугадывает эпидемии. Получая информацию из новостных сайтов, правительственных порталов, а также соцсетей, где обсуждают болезни животных и растений, система BlueDot предвидела появление вируса 2019-nCoV в Ухане. Более того, имея доступ к глобальным системам дистрибуции авиабилетов, фирма правильно предсказала распространение вируса из Уханя в Бангкок, Сеул, Тайбэй и Токио в последующие дни после его появления.

BlueDot использовала методы машинного обучения и обработки естественного языка для создания собственной прогнозной ИИ-модели, которая просматривает новостные сообщения на 65 языках, данные о билетах авиакомпаний и сообщения о заболеваниях животных. После того, как автоматизированная система завершает первичную обработку данных, результаты анализируются квалифицированными эпидемиологами, которые делают окончательные выводы. В конечном итоге отчет генерируется и отправляется клиентам BlueDot.

Основатель и генеральный директор BlueDot Кямран Хан объяснил свои мотивы использования системы на основе ИИ в BlueDot для этой цели:

«Мы знаем, что правительства не располагают необходимыми средствами, чтобы своевременно получать важную информацию. Мы способны отслеживать сообщения о возможных вспышках, малозаметные события на форумах или блогах, которые могут быть свидетельствами [потенциально опасных] протекающих процессов».

Не исключено, что BlueDot решила попросту воспользоваться шумихой, чтобы прорекламировать свой продукт. С другой стороны, вполне вероятно, что ее система действительно в числе первых заметила угрозу. И в будущем подобного рода системы могут оказаться весьма полезными на раннем обнаружении угрозы, ее изоляции и устранения.

Ключевое отличие нового коронавируса 2019-nCoV от уже хорошо знакомых SARS и MERS — это способность распространяться в инкубационном периоде, который может достигать 14 дней.

Сравнение WARS и SARS pic.twitter.com/Epa4ejUxhR — do not resuscitate (@Nat_anest) January 27, 2020

По состоянию на утро 27 января официальная статистика по 2019-nCoV такова:

Инфицированных — 2794 (+775 за сутки);

Умерших — 80 (+24);

Выздоровевших — 54 (+5);

В критическом состоянии — 400.

География распространения на 27 января:

В Украине по состоянию на 27 января не зафиксировано ни одного случая заражения китайским коронавирусом. Буквально сегодня на заседании СНБО было принято решение выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное совещание, чтобы оценить серьезность ситуации, но в итоге отказалась объявлять вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Сейчас ученые всего мира интенсивно исследуют генетические особенности нового вируса (заглавное изображение — структура вируса 2019-nCoV на молекулярном уровне).

Из-за вспышки эпидемии китайские производители отменяют анонсы, турниры и другие мероприятия. В частности, Huawei отложила ежегодную конференцию разработчиков HDC.Cloud на конец марта, Riot Games на неопределенный срок отложила очередной этап турнира по League of Legends, а Xiaomi, по слухам, проведет онлайновую презентацию Xiaomi Mi 10 вместо полноценной пресс-конференции. В то же время Huawei и другие лидеры рынка жертвуют значительные суммы на борьбу с вирусом, а также помогают техническим оснащением. В частности, Huawei обязалась установить базовые станции 5G для обеспечения связи в уханьской больнице, а ZTE поможет обустроить мобильный центр диагностики нового коронавируса, предоставив оборудование для связи 5G.

Тем временем, украинская авиакомпания SkyUp решила приостановить полеты в Китай на неопределенный срок, а в «Укрпочте» заверили, что китайский коронавирус не распространяется через товары в посылках из Китая.