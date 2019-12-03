Sony PlayStation попал в «Книгу рекордов Гиннеса» как самый продаваемый бренд домашних игровых консолей в мире (с результатом 450 млн штук)

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Семейство игровых приставок Sony PlayStation получило награду от «Книги рекордов Гиннеса» как самый продаваемый бренд домашних игровых консолей в истории. Радостной новостью японцы поделились в официальном твиттере консоли.

Согласно данным с 3 декабря 1994 года по 7 ноября 2019 года, суммарные продажи всех четырех поколений домашних геймконсолей, включая оригинальную PlayStation, PS2, PS3 и PS4 превысили отметку 450 млн штук (450,190,000 шт).

We're thrilled to be certified as the best-selling home video game console brand ever, with over 450 million units sold across the original PlayStation, PS2, PS3, and PS4 as of Nov. 7 according to @GWR. And it's all thanks to you 💙 pic.twitter.com/maO0TOVqs2 — PlayStation (@PlayStation) December 3, 2019

Отметим, что оригинальная PlayStation вышла на рынок в далеком 1994 году, при этом спустя шесть лет была выпущена ее обновленная версия PSone. Первое поколение продали в количестве 102,49 млн экземпляров. Новая версия PlayStation 2 появилась на полках магазинов в 2000 году и за почти 13 лет присутствия на рынке разошлась в количестве 155,1 млн экземпляров — это до сих пор рекорд в данном сегменте.

Модели PS3 (2006-2015) и PS4 (2013) добавили в копилку семейства 87 млн и 102,8 млн экземпляров соответственно, но догнать второе поколение консоли у актуального поколения уже не получится, так как «сонибои» уже предвкушают релиз PS5.

P.S. Напомним, что еще в прошлом году Sony праздновала достижение 500-миллионной отметки продаж консолей PlayStation, выпустив по этому поводу лимитированную версию PS4 Pro в прозрачном корпусе. Однако в том варианте статистики также учитывались мобильные консоли PSP (71,4 млн) и PS Vita (8,8 млн), выпущенные в рамках того же семейства PlayStation.

Источник: IGN