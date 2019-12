Sony PlayStation попал в «Книгу рекордов Гиннеса» как самый продаваемый бренд домашних игровых консолей в мире (с результатом 450 млн штук)

Семейство игровых приставок Sony PlayStation получило награду от «Книги рекордов Гиннеса» как самый продаваемый бренд домашних игровых консолей в истории. Радостной новостью японцы поделились в официальном твиттере консоли.

Согласно данным с 3 декабря 1994 года по 7 ноября 2019 года, суммарные продажи всех четырех поколений домашних геймконсолей, включая оригинальную PlayStation, PS2, PS3 и PS4 превысили отметку 450 млн штук (450,190,000 шт).

We're thrilled to be certified as the best-selling home video game console brand ever, with over 450 million units sold across the original PlayStation, PS2, PS3, and PS4 as of Nov. 7 according to @GWR.

And it's all thanks to you 💙 pic.twitter.com/maO0TOVqs2

— PlayStation (@PlayStation) December 3, 2019