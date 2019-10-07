США, Британия и Австралия потребовали от Facebook отказаться от сквозного шифрования

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Генеральный прокурор США Уильям Барр, и. о. министра внутренних дел США Кевин Макалинан, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател и министр внутренних дел Австралии Питер Даттон направили главе Facebook Марку Цукербергу открытое письмо. В нем они в категоричной форме потребовали «отказаться от планов по внедрению сквозного шифрования в службах передачи сообщений», сообщает New Atlas. Отметим, что соцсеть, помимо приложения Messenger, контролирует также WhatsApp и Instagram.

Как указывают журналисты, чиновники ведут активную войну с шифрованием на протяжении уже нескольких лет. Нынешнее обострение конфликта объясняется тем, что Facebook собирается распространить сквозное шифрование на платформу Messenger и сообщения в Instagram (в WhatsApp сообщения шифруются еще с 2016 года).

Несмотря на то, что правительства поддерживают надежное шифрование и осознают технологическую необходимость шифрования в банковских и коммерческих отраслях, существуют обстоятельства, при которых сквозное шифрование станет препятствием для расследования преступлений, говорится в письме. Свои претензии авторы иллюстрируют статистикой преступлений против детей, которые совершаются в сети, и подчеркивают, что внедрение сквозного шифрования в сервисы обмена сообщениями сделают их небезопасными, в особенности для несовершеннолетних.

«Компании не должны сознательно разрабатывать системы таким образом, чтобы препятствовать правоохранителям в получении любой формы доступа к информации, особенно при профилактике и расследовании наиболее серьезных преступлений, — сказано в письме. — Это ставит наших граждан и общество под угрозу, существенно ослабляя способность [компетентных органов] обнаруживать и реагировать на нелегальный контент и противозаконную деятельность, такую как сексуальная эксплуатация детей и жестокое обращение с несовершеннолетними. Компаниям нельзя позволять пользоваться безнаказанностью».

Реакции Facebook на коммюнике пока нет, но ранее в этом году Цукерберг публично заявлял о необходимости введения сквозного шифрования:

«Мы считаем, что люди имеют право вести частные разговоры онлайн и быть уверенными в защищенности бесед от всевозможных киберугроз».

По словам главы соцсети, попытки правительств установить лазейки в системах шифрования, прежде всего, ставят под угрозу конфиденциальность и кибербезопасность граждан. В Facebook указывают, что появление бэкдоров — даже в благих целях — ослабляет защиту всей передаваемой информации. Раз появившись, эти лазейки могут быть впоследствии использованы самими преступниками. Такое уже происходило, когда Microsoft встраивала в свою продукцию лазейки для АНБ — брешью в «обороне» в итоге воспользовались злоумышленники для распространения вируса-вымогателя WannaCry.

Примечательно, что позицию соцсети поддержали различные правозащитные организации, в частности, Electronic Frontier Foundation, занимающаяся защитой цифровых гражданских свобод. Активисты окрестили коммюнике «ошеломляющей попыткой подорвать безопасность и конфиденциальность средств связи, используемых миллиардами людей».

Напоследок отметим, что с Facebook, по всей видимости, солидарны и в Apple:

«Любые лазейки делают всю систему шифрования ненадежной. Мы считаем, что неправильно ставить под угрозу кибербезопасность миллионов, чтобы расследовать дела в отношении нескольких человек», — заявили представители купертинского гиганта в 2018 году в ответ на предложение австралийских правоохранителей предоставить им лазейку в сквозном шифровании.

Источник: hightech.plus