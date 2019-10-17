Стартап Challenergy попробует адаптировать ветряки для работы во время тайфунов





Недавно на Японию обрушился тайфун Хагибис, самый мощный за последние 60 лет. Более миллиона людей эвакуировали. Однако со следующего года эти природные катаклизмы могут стать источником не только бедствий, но и дешевой «зеленой» энергии.

Отметим, что тайфун или ураган — местные наименования одного и того же природного явления: тропического циклона. Хагибис (что означает «скорость» по-филлипински) — самый сильный со времен тайфуна Ида, убившего в 1958 году более 1200 человек. Метеорологи присвоили ему пятую категорию и были удивлены, когда ветер достиг такой силы — 270 км/ч — всего за 18 часов.

Вместе с тем, потенциально ураганный ветер может нести не только разрушения. По оценкам специалистов, один мощный тайфун таит в себе столько же энергии, сколько было выработано Японией за последние 50 лет. И если защититься от тайфунов пока невозможно, то использование хотя бы части их энергии могло бы существенно сократить затраты на дальнейшее восстановление домов и инфраструктуры.

Проблема в том, что захватить энергию тайфунов традиционными методами весьма сложно: конструктивно современные ветряки-пропеллеры уязвимы к резким порывам ветра, а потому использовать их во время ураганов слишком опасно. Во избежание разрушения лопастей, когда в Японию приходят тайфуны, ветряные электростанции попросту отключают. Это, пожалуй, основная причина, по которой ветровая энергетика не завоевала популярность в Стране восходящего солнца, пишет Tech Radar: по нынешним планам японского правительства, ветряные электростанции к 2030 году будут покрывать всего 1,7% потребностей страны в электроэнергии.

Несколько лет назад японский стартап Challenergy вызвался исправить ситуацию и разработал технологию ветрогенератора с вертикальной осью (VAWT) Magnus. Вместо обычных лопастей в таком ветряке используются крутящиеся цилиндры, подключенные к электрогенератору. В основе метода лежит эффект Магнуса, описывающий силу, возникающую при обтекании вращающегося тела потоком жидкости или газа.

Систему уже испытали на острове Окинава, где она выдержала ветер силой 225 км/ч.

Инженеры признают, что в обычных условиях VAWT-ветряки менее эффективны, чем обычные, но в случае с мощными тайфунами это не так важно, особенно на фоне того, что сегодня вся эта энергия попросту пропадает.

Первые коммерческие турбины Magnus стартап планирует построить на Филиппинских островах — каждый сезон тайфунов это островное государство испытывает на себе силу более 20 циклонов и ураганов. По плану стартапа, в следующем году на территории Филиппин появится 50 небольших ветряков мощностью 10 кВт—пик каждый, которые будут обеспечивать электричеством отдаленные поселения. Если решение докажет свою рентабельность и надежность, следующей на очереди будет Япония, на которую также регулярно обрушиваются ураганы, где стартап намерен строить уже полноценные, более мощные версии своих ветряков.

Источник: hightech.plus