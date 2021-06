«Don’t cry for me Argentina»: Steam запретил менять страну в профиле игрока чаще, чем раз в три месяца

Сервис аналитики SteamDB заявил, что компания Valve в очередной раз изменила правила магазина контента Steam, чтобы предотвратить покупку игр по более низкой региональной цене. Специалисты сервиса заметили, что теперь игрок не сможет менять регион профиля чаще, чем раз в три месяца.

Интересно, что ранее Steam пытался разобраться с этой проблемой другим образом, меняя регион только в том случае, если игрок мог заплатить за игру в платежной системе выбранной страны. Как оказалось, в эпоху активного развития платежных сервисов и виртуальных карт это не стало большой проблемой. В итоге, было принято решение задействовать «временные» ограничения.

In a further crack down on people buying games in cheaper regions, Valve added a limit on how often you can change your Steam account's country.

Country may not be updated more than once every 3 months. Purchases can be completed using a payment method from your current region.

— Steam Database (@SteamDB) June 23, 2021