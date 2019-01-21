Stratolaunch Systems свернула разработку собственных ракет, космопланов и ракетного двигателя

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Stratolaunch Systems, известная прежде всего своим двухфюзеляжным самолетом-носителем Stratolaunch, отказалась от планов по созданию собственных аппаратов для вывода грузов на орбиту. Также прекращена разработка ракетного двигателя на водороде PGA и космопланов.

Согласно официальному заявлению Stratolaunch Systems, изменения продиктованы желанием компании уделить все свое внимание гигантскому самолету-носителю, летные испытания которого должны начаться уже в этом году.

Важно отметить, что поскольку от создания собственных аппаратов для вывода грузов на орбиту было решено отказаться, Stratolaunch Systems намерена использовать в запусках ракету-носитель Pegasus XL, разработанную Northrop Grumman. Предполагается, что за один полет самолет-носитель сможет поднимать в воздух до трех таких ракет.

По имеющейся информации, в результате реструктуризации деятельности компании было уволено свыше 50 человек. Таким образом, в настоящее время в рядах Stratolaunch Systems числится около 20 сотрудников.

Источник: N+1