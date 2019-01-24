Стриминговый сервис Hulu снизил стоимость начального тарифа с $7,99 до $5,99 через неделю после того, как Netflix объявил о повышении цен в США

На прошлой неделе стриминговый сервис Netflix поднял стоимость подписки для своих абонентов в США, на что один из его конкурентов на местном рынке ответил довольно неожиданно. Вместо того, чтобы тоже поднять цены до уровня Netflix или хотя бы оставить их на предыдущем уровне, спокойно ожидая притока экономных пользователей от конкурента, Hulu… снизил стоимость подписки.

В итоге, стоимость базовой подписки Hulu составит всего $5,99, хотя ранее она же оценивалась в $7,99. Новые цены запустят через месяц, начиная с 26 февраля 2019 года.

Впрочем, не все так однозначно. В отличие от Netflix, который поднял цены во всех тарифах, Hulu снизил стоимость только одного начального плана, низкая стоимость которого частично объясняется присутствием рекламы. При этом тариф более высокого класса, в котором реклама отсутствует, сохранил свою стоимость в $11,99 в месяц, а самый дорогой тариф Live TV со стримингом и возможностью записи контента и вовсе подорожал с $39,99 до $44,99 в месяц.

Для сравнения, базовый тариф Netflix в США увеличился с $7,99 до $8,99, стандартный — с $10,99 до $12,99 и премиальный — с $13,99 до $15,99:

Судя по всему, Hulu решил проявить больше агрессии в противостоянии с одним из своих сильнейших конкурентов. Помимо ценовой оптимизации можно упомянуть выпуск документального фильма Fyre Fest о неудавшемся музыкальном фестивале на Багамах, который без предварительных анонсов вышел всего на пару дней раньше аналогичного проекта от Netflix, испортив ему премьеру.

Напомним, что сервис Hulu принадлежит компаниям The Walt Disney Company (30%), 21st Century Fox (30%), Comcast/NBCUniversal (30%) и AT&T/WarnerMedia (10%).

Источник: Polygon