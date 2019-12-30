Студия Pixar выпустила анимационный видеоролик с необычными фактами о себе
Студия Pixar опубликовала на своем официальном YouTube-канале анимационный видеоролик, в котором привела ряд необычных фактов о себе.
Из двухминутного видео можно узнать, например, что:
- На момент основания в 1986 году в студии работало 40 человек. На конец 2019 года в ней трудятся почти 1200 человек;
- В офисе-кампусе Pixar есть атриум площадью 1083 квадратных метра. Его украшают плакатами и прочей атрибутикой текущих проектов студии;
- Также в кампусе есть магазин, где можно купить различный мерч и предметы, связанные с работами Pixar. Некоторые из них можно найти только там — они «суперэксклюзивные»;
- Рядом с офисом расположен бассейн объемом 416 тысяч литров, в котором могут купаться сотрудники;
- По утрам работникам студии предлагают выбор из 11 видов хлопьев и девяти разных видов молока;
- В кампусе имеется внутренний театр на 250 мест;
- Возле кампуса расположены символы Pixar — лампа Люксо и мяч из мультфильма «Люксо-младший». Высота лампы — 5,2 м, она настоящая: в ней установлены восемь больших LED-лампочек. Диаметр мяча — 142 см.
Источник: DTF