Tag Heuer Connected Full Diamond – самые дорогие умные часы с Android Wear, они стоят $197 тыс.

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Швейцарский производитель люксовых часов на этой неделе отметился не только компактной и «более доступной» моделью умных часов Connected Modular 41 за $1200, но и моделью для куда более обеспеченных слоев населения. Речь о модели Tag Heuer Connected Full Diamond, украшенной бриллиантами, которая стоит не просто дорого, а невероятно дорого – $197 тыс. Новинка, работающая под управлением ОС Android Wear 2.0, была показана на ежегодной Женевской выставке высокого часового искусства SIHH 2018.

Умные часы Tag Heuer Connected Full Diamond построены на представленной в прошлом году модели Tag Heuer Connected Modular 45. По сути, внешнее оформление – это единственное отличие новинки. Впрочем, именно это делает новинку самыми дорогими умными часами с ОС Android Wear за всю историю. С учетом стоимости обычных модели Tag Heuer Connected Modular 45, равной $1600, можно легко подсчитать стоимость оформления.

Кстати, касательно оформления. Корпус и браслет часов выполнены из 18-каратного белого золота и покрыты бриллиантами с багетной огранкой общей массой 23,35 карата. Если кому интересно, всего ювелиры использовали 589 камней, из них 78 разместили на безеле, 16 – на ушках, и наибольшее число – 495 штук – на самом ремешке. Грубо говоря, один бриллиант стоит $334.

За деньги, которые просят за Tag Heuer Connected Full Diamond, можно купить целых 11 часов Apple Watch Edition в корпусе из золота стоимостью $17 тыс. за штуку и при этом еще немало останется.

Технически Tag Heuer Connected Full Diamond полностью идентичны модели Tag Heuer Connected Modular 45, которая оснащается процессором Intel Atom Z34XX, круглым дисплеем AMOLED размером 1,39 дюйма по диагонали и разрешением 400х400 пикселей и на одной зарядке аккумулятора емкостью 410 мА*ч работают до 30 часов.

Для тех, кто любит подобные дорогие игрушки и особо не считает деньги, на всякий случай отметим, что есть еще наушники Onkyo Diamond Headphones, тоже украшенные бриллиантами, за $100 тыс.

Источник: The Verge