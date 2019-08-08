Toyota займется созданием роботов-гуманоидов для использования в быту





Японское правительство на фоне старения нации возлагает большие надежды на новые технологии. Причем страна нацелена на их буквально повсеместное внедрение — не только на производствах, складах и в больницах, но и в быту. Теперь к тренду подключается Toyota, которая объявила о совместной разработке так называемых сервисных роботов — то есть роботов, предназначенных для использования конечными потребителями; требования к которым гораздо жестче, чем к промышленным манипуляторам — вместе с ИИ-компанией Preferred Networks.

Toyota подчеркивает, что для распространения роботов в домах и общественных пространствах — то есть неподготовленных специально помещениях — разработчикам предстоит преодолеть немало сложностей.

В качестве платформы для робопомощников будущего инженеры намерены использовать устройства под названием Human Support Robots, уже тестирующиеся в 49 различных организациях, большинство из которых — больницы и реабилитационные центры. Отметим, что в настоящее время гуманоидные агрегаты способны распознавать и складывать разбросанные по комнате вещи (различая при этом носки и полотенца), а также подавать те или иные предметы по указке человека и работать в качестве средства связи с медиками и соцработниками.

Первые наработки, созданные в рамках сотрудничества, Toyota и Preferred Networks планируют представить через 3 года.

Источник: hightech.plus